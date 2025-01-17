Минимальный набор продуктов подорожал в Новосибирской области

В НСО в минимальном продовольственном наборе наибольшую долю составляют хлеб, крупы и макаронные изделия — около 30%. На молочную продукцию приходится около 20%, на мясопродукты 17%. Меньше всего в этом наборе занимают яйца — 2,6%, сахар и кондитерские изделия — 2,2%, чай, соль и специи — 2,1%.