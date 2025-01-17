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Posted 17 января, 17:47

Published 17 января, 17:47

Modified 17 января, 18:47

Updated 17 января, 18:47

Цены подняли

Минимальный набор продуктов подорожал в Новосибирской области

17 января 2025, 17:47
Фото: 1MI. Цены подняли
Продуктовая корзина с самым необходимым теперь обойдется сибирякам на 20% дороже. Новосибирскстат приводит данные о росте цен в регионе.

В конце 2024 года продовольственный минимум, по статистическим данным, составил около 7 тыс. руб.

В НСО в минимальном продовольственном наборе наибольшую долю составляют хлеб, крупы и макаронные изделия — около 30%. На молочную продукцию приходится около 20%, на мясопродукты 17%. Меньше всего в этом наборе занимают яйца — 2,6%, сахар и кондитерские изделия — 2,2%, чай, соль и специи — 2,1%.

Дороже всего продуктовый минимум обходится в Хакасии — около 8 тыс. рублей. Самую низкую стоимость зафиксировали в Омской области — 6 тыс. рублей.

Ранее новосибирцы узнали, что их средняя зарплата превысила 70 тысяч. В январе отметили резкий спад цен на услуги такси.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Продукты#Рост цен
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