Митя Фомин в диких условиях будет бороться с шакалами и звездами шоу-бизнеса

Posted 17 января, 06:22
Published 17 января, 06:22
Modified 17 января, 06:24
Updated 17 января, 06:24
Новый сезон известного шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» выходит 19 января. Одним из главных участников станет Митя Фомин, который покорил зрителей в предыдущих выпусках.
В этом сезоне зрители увидят и других самых ярких участников проекта из всех предыдущих сезонов. Лучшие игроки из трёх сезонов будут бороться за победу, и Митя Фомин, финалист второго сезона, готов доказать, что его место среди сильнейших. Среди его соперников — такие яркие личности, как Торнике Квитатиани, Надя Сысоева, Ольга Серябкина, Артём Калайджян и победитель первого сезона Павел Мамаев. Митя Фомин, несмотря на свою известность и успех в музыкальной карьере, настроен на честную игру и не собирается участвовать в интригах.
«Я настроен на честную игру! Даже если начнутся какие-то склоки и возня подковерная, не буду в этом участвовать. К сожалению, люди, попадая в такие обстоятельства, начинают меняться до неузнаваемости», — заявил звездный новосибирец.
В этом сезоне участников ждут новые и ещё более сложные испытания. И если в предыдущих сезонах они соревновались за место в роскошном отеле, то теперь проигравшие будут отправляться в горный лагерь, где не будет удобств, зато будет масса неожиданных сюрпризов — летучие мыши и шакалы. Зрителей ждёт не только борьба за выживание, но и психологические испытания, которые раскроют настоящие черты характера участников.