Митя Фомин в диких условиях будет бороться с шакалами и звездами шоу-бизнеса

В этом сезоне участников ждут новые и ещё более сложные испытания. И если в предыдущих сезонах они соревновались за место в роскошном отеле, то теперь проигравшие будут отправляться в горный лагерь, где не будет удобств, зато будет масса неожиданных сюрпризов — летучие мыши и шакалы. Зрителей ждёт не только борьба за выживание, но и психологические испытания, которые раскроют настоящие черты характера участников.