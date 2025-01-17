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Posted 17 января, 12:18

Published 17 января, 12:18

Modified 17 января, 12:20

Updated 17 января, 12:20

Сферум не требует вмешательства при обновлении

Мошенники используют Сферум для обмана школьников

17 января 2025, 12:18
Фото: Изображение Midjourney. Сферум не требует вмешательства при обновлении

Новосибирцам рассказали, как мошенники обманывают детей с помощью Сферума

Сотрудники МВД предупредили о новой схеме, по которой кибер-мошенники могут получить доступ к Госуслугам и персональным данным жертвы.

МВД России раскрыло новую схему, по которой действуют злоумышленники, используя российскую образовательную платформу Сферум.

Мошенники звонят родителям или школьнику, представляясь сотрудниками образовательно учреждения. Они требуют сообщить код из СМС якобы для того, чтобы обновить платформу, но на самом деле получают доступ к аккаунту учащегося от Госуслуг и могут завладеть его персональными данными.

В пресс-службе Сферума сообщили, что приложение обновляется автоматически и не требует вмешательства третьих лиц или особого кода подтверждения.

Специалисты призвали не пренебрегать правилами цифровой безопасности, не сообщать посторонним коды подтверждения, данные аккаунтов. При возникновении вопросов при регистрации на образовательной платформе, свяжитесь непосредственно с администрацией образовательного учреждения.

Ранее в Новосибирске мошенники стали притворяться академиками для обмана своих жертв.

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