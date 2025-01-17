Мошенники используют Сферум для обмана школьников

Posted 17 января, 12:18
Published 17 января, 12:18
Modified 17 января, 12:20
Updated 17 января, 12:20
МВД России раскрыло новую схему, по которой действуют злоумышленники, используя российскую образовательную платформу Сферум.
Мошенники звонят родителям или школьнику, представляясь сотрудниками образовательно учреждения. Они требуют сообщить код из СМС якобы для того, чтобы обновить платформу, но на самом деле получают доступ к аккаунту учащегося от Госуслуг и могут завладеть его персональными данными.
В пресс-службе Сферума сообщили, что приложение обновляется автоматически и не требует вмешательства третьих лиц или особого кода подтверждения.
Специалисты призвали не пренебрегать правилами цифровой безопасности, не сообщать посторонним коды подтверждения, данные аккаунтов. При возникновении вопросов при регистрации на образовательной платформе, свяжитесь непосредственно с администрацией образовательного учреждения.
Ранее в Новосибирске мошенники стали притворяться академиками для обмана своих жертв.