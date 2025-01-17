Мошенники используют Сферум для обмана школьников

Мошенники звонят родителям или школьнику, представляясь сотрудниками образовательно учреждения. Они требуют сообщить код из СМС якобы для того, чтобы обновить платформу, но на самом деле получают доступ к аккаунту учащегося от Госуслуг и могут завладеть его персональными данными.