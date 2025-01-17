На кладбище Хилка планируют установить охрану — что происходит там на самом деле

Ситуация обострилась после установки ограничителей на улице Малыгина в Хилокском жилмассиве. Эти рамки, предназначенные для предотвращения движения фур, неоднократно сносились, а затем исчезли вовсе. Водители большегрузов, везущие овощи, фрукты, а иногда и домашний скот, нашли обходной путь через территорию Клещихинского кладбища, где отсутствует постоянная охрана и камеры видеонаблюдения. Это вызывает гнев местных жителей и активистов.