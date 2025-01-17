atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 03:21

Published 17 января, 03:21

Modified 17 января, 03:23

Updated 17 января, 03:23

Повреждения от фур

На кладбище Хилка планируют установить охрану — что происходит там на самом деле

17 января 2025, 03:21
Фото: Хилокский жилмассив welcom to ГЕТТО / VK.COM. Повреждения от фур

В Новосибирске из-за фур хотят установить охрану на Клещихинском кладбище

В Новосибирске в Хилокском жилмассивы водители большегрузов снова начали «срезать» путь через Клещихинское кладбище, сообщают местные жители.

Ситуация обострилась после установки ограничителей на улице Малыгина в Хилокском жилмассиве. Эти рамки, предназначенные для предотвращения движения фур, неоднократно сносились, а затем исчезли вовсе. Водители большегрузов, везущие овощи, фрукты, а иногда и домашний скот, нашли обходной путь через территорию Клещихинского кладбища, где отсутствует постоянная охрана и камеры видеонаблюдения. Это вызывает гнев местных жителей и активистов.

Жители зафиксировали следы грузовиков, заезжающих на кладбище, и обратили внимание на повреждения инфраструктуры — включая снесенные газовые трубы. По словам активистов, ворота кладбища остаются открытыми круглосуточно, что позволяет водителям беспрепятственно заезжать.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска в ответ на возмущения сообщил, что рассматривает возможность выделения дополнительного финансирования для установки постов охраны на кладбище. Однако конкретные сроки реализации пока не называются.

Общественники настаивают на срочных мерах: закрытии ворот кладбища, установке камер видеонаблюдения и регулярном патрулировании территории. Активисты подчеркивают, что такая ситуация недопустима на территории, где покоятся усопшие, и требуют уважения к памяти умерших.

В Новосибирске Клещихинское кладбище во второй раз оставили без санитарной зоны
Узнать подробнее
Читайте также:
Собаки лают, развитие не идет: жители Хилка выступили против строительства приютаМэрия приняла финальное решение о строительстве приюта на Малыгина — что там будетНовосибирцы требуют запретить стоянку фур на улице Хилокской
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мэрия#Кладбище#Активисты#Фуры#Большегрузы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика