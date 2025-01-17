На кладбище Хилка планируют установить охрану — что происходит там на самом деле

Posted 17 января, 03:21
Published 17 января, 03:21
Modified 17 января, 03:23
Updated 17 января, 03:23
Ситуация обострилась после установки ограничителей на улице Малыгина в Хилокском жилмассиве. Эти рамки, предназначенные для предотвращения движения фур, неоднократно сносились, а затем исчезли вовсе. Водители большегрузов, везущие овощи, фрукты, а иногда и домашний скот, нашли обходной путь через территорию Клещихинского кладбища, где отсутствует постоянная охрана и камеры видеонаблюдения. Это вызывает гнев местных жителей и активистов.
Жители зафиксировали следы грузовиков, заезжающих на кладбище, и обратили внимание на повреждения инфраструктуры — включая снесенные газовые трубы. По словам активистов, ворота кладбища остаются открытыми круглосуточно, что позволяет водителям беспрепятственно заезжать.
Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска в ответ на возмущения сообщил, что рассматривает возможность выделения дополнительного финансирования для установки постов охраны на кладбище. Однако конкретные сроки реализации пока не называются.
Общественники настаивают на срочных мерах: закрытии ворот кладбища, установке камер видеонаблюдения и регулярном патрулировании территории. Активисты подчеркивают, что такая ситуация недопустима на территории, где покоятся усопшие, и требуют уважения к памяти умерших.