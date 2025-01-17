На выходных на Новосибирск обрушатся снегопады: как изменится погода на выходных

Суббота, 18 января, продолжит тенденцию пятницы: снежный покров станет еще гуще, а температурные показатели останутся на прежнем уровне. А вот в воскресенье, 19 января, на Крещение, морозы немного усилятся. Ночью ожидается -11…-13 градусов, в пригородах — до -16, а днем температура понизится до -8…-10 градусов.