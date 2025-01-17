На выходных на Новосибирск обрушатся снегопады: как изменится погода на выходных

Posted 17 января, 00:11
Published 17 января, 00:11
Modified 17 января, 00:11
Updated 17 января, 00:11
С пятницы, 17 января, Новосибирск окажется во власти снежного циклона. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждают о сильных снегопадах, которые начнутся утром и продолжатся весь день. Ночью температура воздуха составит -10…-12 градусов, а днем потеплеет до -6…-8 градусов. Ветер останется умеренным, с юго-запада, со скоростью 2–7 м/с.
Суббота, 18 января, продолжит тенденцию пятницы: снежный покров станет еще гуще, а температурные показатели останутся на прежнем уровне. А вот в воскресенье, 19 января, на Крещение, морозы немного усилятся. Ночью ожидается -11…-13 градусов, в пригородах — до -16, а днем температура понизится до -8…-10 градусов.
Прогноз Gismeteo отличается большей детальностью и показывает постепенное изменение погодных условий. В пятницу утром и днем температура составит -9 и -7 градусов соответственно, к вечеру начнутся обильные снегопады, сопровождаемые порывистым ветром 8–9 м/с.
В субботу, 18 января, снегопады усилятся. Температура останется стабильной: ночью и утром около -6 градусов, днем -7, а к вечеру похолодает до -10 градусов. Ветер сохранит свою силу, достигая 8–9 м/с.
К воскресенью снег утихнет, но морозы начнут давать о себе знать. Ночью температура опустится до -10, утром до -11, а днем стабилизируется на отметке -9 градусов. Ветер слегка утихнет, оставаясь в пределах 7–8 м/с.
Сервис Яндекс.Погода выделяется более умеренными прогнозами. В пятницу днем и ночью ожидается одинаковая температура — около -6 градусов. Сильный снег будет сопровождать горожан весь день.
В субботу снегопады станут менее интенсивными, а температура ночью составит -9 градусов, днем поднимется до -6.
Крещение, 19 января, принесет небольшой снег, а температура днем и ночью выровняется на отметке -7 градусов. Ветер в течение всех дней останется умеренным, около 6 м/с, создавая комфортные условия для прогулок и мероприятий.
WorldWeather дает на выходные совсем другой прогноз. В пятницу, 17 января, день будет облачным и без осадков, а температура выровняется около -7 градусов днем и -6 ночью.
В субботу синоптики прогнозируют легкий снегопад, который пройдет днем. Температура останется в пределах -6 градусов днем и ночью.
К воскресенью облачность сохранится, но снег прекратится. Днем ожидается -9 градусов, ночью -8. По данным WorldWeather, уже с начала следующей недели морозы усилятся.
Прогнозы на выходные в Новосибирске различаются, но общая картина ясна: пятница и суббота будут сопровождаться сильными снегопадами, а на Крещение морозы немного усилятся.