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Posted 17 января, 00:11

Published 17 января, 00:11

Modified 17 января, 00:11

Updated 17 января, 00:11

Уборка снега

На выходных на Новосибирск обрушатся снегопады: как изменится погода на выходных

17 января 2025, 00:11
Фото: 1MI. Уборка снега

В Новосибирске на выходных выпадет снег

В пятницу и выходные дни Новосибирск заметет снегом, а на Крещение в городе не ожидаются традиционные морозы, сообщают синоптики.

Прогоноз от синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра

С пятницы, 17 января, Новосибирск окажется во власти снежного циклона. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждают о сильных снегопадах, которые начнутся утром и продолжатся весь день. Ночью температура воздуха составит -10…-12 градусов, а днем потеплеет до -6…-8 градусов. Ветер останется умеренным, с юго-запада, со скоростью 2–7 м/с.

Суббота, 18 января, продолжит тенденцию пятницы: снежный покров станет еще гуще, а температурные показатели останутся на прежнем уровне. А вот в воскресенье, 19 января, на Крещение, морозы немного усилятся. Ночью ожидается -11…-13 градусов, в пригородах — до -16, а днем температура понизится до -8…-10 градусов.

Западно-Сибирский гидрометцентр
Западно-Сибирский гидрометцентр. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске по Gismeteo

Прогноз Gismeteo отличается большей детальностью и показывает постепенное изменение погодных условий. В пятницу утром и днем температура составит -9 и -7 градусов соответственно, к вечеру начнутся обильные снегопады, сопровождаемые порывистым ветром 8–9 м/с.

В субботу, 18 января, снегопады усилятся. Температура останется стабильной: ночью и утром около -6 градусов, днем -7, а к вечеру похолодает до -10 градусов. Ветер сохранит свою силу, достигая 8–9 м/с.

К воскресенью снег утихнет, но морозы начнут давать о себе знать. Ночью температура опустится до -10, утром до -11, а днем стабилизируется на отметке -9 градусов. Ветер слегка утихнет, оставаясь в пределах 7–8 м/с.

Gismeteo
Gismeteo. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске по Яндекс.Погоде

Сервис Яндекс.Погода выделяется более умеренными прогнозами. В пятницу днем и ночью ожидается одинаковая температура — около -6 градусов. Сильный снег будет сопровождать горожан весь день.

В субботу снегопады станут менее интенсивными, а температура ночью составит -9 градусов, днем поднимется до -6.

Крещение, 19 января, принесет небольшой снег, а температура днем и ночью выровняется на отметке -7 градусов. Ветер в течение всех дней останется умеренным, около 6 м/с, создавая комфортные условия для прогулок и мероприятий.

Яндекс.Погода
Яндекс.Погода. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Новосибирске по WorldWeather

WorldWeather дает на выходные совсем другой прогноз. В пятницу, 17 января, день будет облачным и без осадков, а температура выровняется около -7 градусов днем и -6 ночью.

В субботу синоптики прогнозируют легкий снегопад, который пройдет днем. Температура останется в пределах -6 градусов днем и ночью.

К воскресенью облачность сохранится, но снег прекратится. Днем ожидается -9 градусов, ночью -8. По данным WorldWeather, уже с начала следующей недели морозы усилятся.

WorldWeather
WorldWeather. Фото: скриншот

Прогнозы на выходные в Новосибирске различаются, но общая картина ясна: пятница и суббота будут сопровождаться сильными снегопадами, а на Крещение морозы немного усилятся.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Прогноз#Температура#Морозы#Гидрометцентр#Крещение#Осадки#Снегопады
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