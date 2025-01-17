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Posted 17 января, 03:39

Published 17 января, 03:39

Modified 17 января, 03:41

Updated 17 января, 03:41

Михаил Юдин, пляж в Бердске

Новосибирский «джинсовый» маньяк хочет на свободу — он обжаловал пожизненный срок

17 января 2025, 03:39
Фото: СКР / atas.info. Михаил Юдин, пляж в Бердске

Новосибирский маньяк обжаловал пожизненный срок в Верховном суде.

Верховный суд рассмотрит апелляцию Михаила Юдина, известного как «джинсовый» маньяк из Бердска.

Верховный суд России зарегистрировал апелляцию Михаила Юдина, оспаривающего свое пожизненное наказание. Дата заседания пока не определена, однако сама новость о подаче жалобы вызвала широкий общественный резонанс.

Конец 1990-х и начало 2000-х годов стали мрачным временем для Бердска. Череда жестоких преступлений лишила покоя жителей города. Михаил Юдин, чьими жертвами становились молодые брюнетки, обутые в облегающие черные джинсы, получил в народе прозвище «джинсовый маньяк». Его преступления сопровождались насилием, убийствами и грабежами, оставляя за собой след ужаса.

Первое нападение произошло 12 августа 1998 года. Женщина, подвергшаяся насилию, чудом выжила, однако установить личность нападавшего тогда не удалось. Спустя год маньяк перешел к убийствам. В одном из своих первых преступлений он напал на 16-летнюю девушку рядом с автобусной остановкой. После изнасилования и попытки сопротивления жертва была задушена, а преступник скрылся, прихватив ее личные вещи.

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Осенью 1999 года Юдин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на женщину в подъезде. Изнасиловав и убив ее, он продолжал избегать задержания. Через месяц его поймали, но не за убийства, а за попытку ограбления. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако уже через несколько месяцев, воспользовавшись амнистией, Юдин вновь оказался на свободе.

После выхода из тюрьмы преступник продолжил совершать зверства, увеличивая число жертв. В 2003 году его вновь арестовали, и на этот раз генетическая экспертиза подтвердила его причастность к ряду убийств и изнасилований. В 2004 году его признали виновным в убийстве 5 женщин, 8 изнасилованиях, а также в кражах и покушении на убийство. Суд назначил ему пожизненное заключение, а родственникам жертв частично удовлетворил исковые требования о моральной компенсации.

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