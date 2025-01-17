Новосибирский «джинсовый» маньяк хочет на свободу — он обжаловал пожизненный срок

Posted 17 января, 03:39
Published 17 января, 03:39
Modified 17 января, 03:41
Updated 17 января, 03:41
Верховный суд России зарегистрировал апелляцию Михаила Юдина, оспаривающего свое пожизненное наказание. Дата заседания пока не определена, однако сама новость о подаче жалобы вызвала широкий общественный резонанс.
Конец 1990-х и начало 2000-х годов стали мрачным временем для Бердска. Череда жестоких преступлений лишила покоя жителей города. Михаил Юдин, чьими жертвами становились молодые брюнетки, обутые в облегающие черные джинсы, получил в народе прозвище «джинсовый маньяк». Его преступления сопровождались насилием, убийствами и грабежами, оставляя за собой след ужаса.
Первое нападение произошло 12 августа 1998 года. Женщина, подвергшаяся насилию, чудом выжила, однако установить личность нападавшего тогда не удалось. Спустя год маньяк перешел к убийствам. В одном из своих первых преступлений он напал на 16-летнюю девушку рядом с автобусной остановкой. После изнасилования и попытки сопротивления жертва была задушена, а преступник скрылся, прихватив ее личные вещи.
Осенью 1999 года Юдин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на женщину в подъезде. Изнасиловав и убив ее, он продолжал избегать задержания. Через месяц его поймали, но не за убийства, а за попытку ограбления. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако уже через несколько месяцев, воспользовавшись амнистией, Юдин вновь оказался на свободе.
После выхода из тюрьмы преступник продолжил совершать зверства, увеличивая число жертв. В 2003 году его вновь арестовали, и на этот раз генетическая экспертиза подтвердила его причастность к ряду убийств и изнасилований. В 2004 году его признали виновным в убийстве 5 женщин, 8 изнасилованиях, а также в кражах и покушении на убийство. Суд назначил ему пожизненное заключение, а родственникам жертв частично удовлетворил исковые требования о моральной компенсации.