Новосибирский «джинсовый» маньяк хочет на свободу — он обжаловал пожизненный срок

После выхода из тюрьмы преступник продолжил совершать зверства, увеличивая число жертв. В 2003 году его вновь арестовали, и на этот раз генетическая экспертиза подтвердила его причастность к ряду убийств и изнасилований. В 2004 году его признали виновным в убийстве 5 женщин, 8 изнасилованиях, а также в кражах и покушении на убийство. Суд назначил ему пожизненное заключение, а родственникам жертв частично удовлетворил исковые требования о моральной компенсации.