Новосибирский спортсмен трагически скончался — что стало причиной

Posted 17 января, 14:28
Published 17 января, 14:28
Modified 17 января, 14:30
Updated 17 января, 14:30
Вчера в Искитиме скончался 18-летний боксер и наставник для юных спортсменов Егор Ш. О трагедии сообщается в социальных сетях.
Спортсмен тренировался около 10 лет. За годы тренировок он добивался успехов в соревнованиях различного уровня, боролся за честь региона на ринге в межрегиональных соревнованиях. Своим опытом он делился с младшими товарищами.
В 2023 году Егор занял 5 место на соревнованиях в Томске. В 2024 году искитимец привез три золотые медали.
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