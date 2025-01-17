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Posted 17 января, 14:28

Published 17 января, 14:28

Modified 17 января, 14:30

Updated 17 января, 14:30

Молодой спортсмен скончался

Новосибирский спортсмен трагически скончался — что стало причиной

17 января 2025, 14:28
Фото: 1MI. Молодой спортсмен скончался

В Новосибирской области трагически скончался кандидат в мастера спорта

Молодой кандидат в мастера спорту по боксу и наставник для юных спортсменов Егор Ш. трагически погиб в Искитиме.

Вчера в Искитиме скончался 18-летний боксер и наставник для юных спортсменов Егор Ш. О трагедии сообщается в социальных сетях.

Спортсмен тренировался около 10 лет. За годы тренировок он добивался успехов в соревнованиях различного уровня, боролся за честь региона на ринге в межрегиональных соревнованиях. Своим опытом он делился с младшими товарищами.

В 2023 году Егор занял 5 место на соревнованиях в Томске. В 2024 году искитимец привез три золотые медали.

Предварительной причиной гибели молодого человека считают отравление угарным газом в автомобиле.

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