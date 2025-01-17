Новый боевик-триллер «Минута тишины» покажут в январе

В центре повествования находится история успешного бизнесмена Валерия Королева (Евгений Цыганов). После землетрясения в исламском Наристане у него обнаруживают амнезию. Прежде чем станет известно, что он — один из самых состоятельных людей России, Королев вместе с психологом из МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман) должен будет избавиться от преследования спецслужб и разобраться, кто он на самом деле и с какой целью оказался в Наристане.