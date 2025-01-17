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Posted 17 января, 15:53

Published 17 января, 15:53

Modified 17 января, 16:00

Updated 17 января, 16:00

Новый боевик-триллер «Минута тишины» покажут в январе

Новый боевик-триллер «Минута тишины» покажут в январе

17 января 2025, 15:53
Фото: Александр Мурашкин.
Вчера в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера проекта «Минута тишины», который начнет транслироваться на Первом канале с 20 января.

Презентация фильма прошла с участием генерального директора Первого канала Константина Эрнста, идейного автора и основателя компании «Интеррос» Владимира Потанина, продюсера Игоря Толстунова, а также всей съемочной группы.

Как информирует tass.ru, «Минута тишины» представляет собой детективную драму, состоящую из десяти эпизодов, сюжет которой основан на реальных событиях из мира большого бизнеса.

В центре повествования находится история успешного бизнесмена Валерия Королева (Евгений Цыганов). После землетрясения в исламском Наристане у него обнаруживают амнезию. Прежде чем станет известно, что он — один из самых состоятельных людей России, Королев вместе с психологом из МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман) должен будет избавиться от преследования спецслужб и разобраться, кто он на самом деле и с какой целью оказался в Наристане.

Режиссером сериала является Илья Шеховцов, а сценарий написан Ильей Тилькиным. В проекте также принимали участие актеры Сергей Газаров, Андрей Смирнов, Артем Ткаченко, а также Мария Мацель, Владислав Тирон, Павел Ворожцов и Роман Мадянов. Знаменитый хоккеист Александр Овечкин предстал в роли самого себя.

Как сообщил Илья Шеховцов, «Минута тишины» — это повествование о выборе и шансах, история о человеке, чья жизнь разделилась на до и после той самой «минуты тишины». В течение этих 60 секунд у главного героя, которого играет Евгений Цыганов, происходит крах привычной системы ценностей.

Актер Евгений Цыганов подчеркнул, что прежде всего это рассказ о мечте и о человеке, который изменился.

«Людям чаще видны какие-то исключения на нижнем слое восприятия, а в целом мир финансов — это про действия и развитие. И именно реальный верхний слой бизнесменов мы постарались отобразить», — добавил актер Сергей Газаров.

Владимир Потанин поделился идеей сериала, указав на то, что он всегда считал предпринимательство в России недооцененной сферой. По его словам, вместе с врачами, педагогами, металлургами и космонавтами российские бизнесмены играют значительную роль в прогрессе страны, создавая новые рабочие места и возможности для трудящихся, что способствует росту их доходов и открывает новые социальные перспективы.

На премьеру сериала пришли такие знаменитости, как Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Арина Шарапова, Наталья Швец, Ангелина Поплавская, Дмитрий Муляр, Аристарх Венес, Анастасия Орлова, Софья Эрнст и многие другие.

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