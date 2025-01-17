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Posted 17 января, 02:28

Published 17 января, 02:28

Modified 17 января, 02:30

Updated 17 января, 02:30

Место аварии 30 октября

Обошлись штрафом— как наказали СГК в Новосибирске за срыв отопительного сезона

17 января 2025, 02:28
Фото: Прокуратура Новосибирской области. Место аварии 30 октября

СГК в Новосибирске оштрафовали на 200 тысяч рублей за срыв отопительного сезона

Прокуратура Заельцовского района провела проверку аварии, оставившей в октябре более 600 объектов Заельцовского района Новосибирска без отопления, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария, произошедшая осенью 2024 года на насосной станции по улице Кузьмы Минина, 20/1, стала предметом разбирательства. Напомним, тогда без тепла остались около 600 домов на улицах Богдана Хмельницкого, Залесского, Дуси Ковальчук и других прилегающих участках. Несколько квартир и подъездов затопило кипятком из-за лопнувших батарей. Пострадали не только жилые здания, но и социальные учреждения, включая школы и больницы.

Прокурорская проверка установила, что авария стала результатом нарушений требований промышленной безопасности. Технологическое оборудование, обслуживающее насосную станцию, находилось в ненадлежащем состоянии. Как отмечают специалисты, из пяти насосов станции три используются с 1965 года.

По итогам расследования прокуратура внесла представление Новосибирской теплосетевой компании (НТСК), которое было удовлетворено. Дополнительно Сибирское управление Ростехнадзора возбудило дело об административном правонарушении. В результате энергетиков оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ситуация с прохождением отопительного сезона находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#Тепло#Отопительный сезон#Прокуратура#Штраф#Ростехнадзор#СГК
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