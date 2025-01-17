Обошлись штрафом— как наказали СГК в Новосибирске за срыв отопительного сезона

Posted 17 января, 02:28
Published 17 января, 02:28
Modified 17 января, 02:30
Updated 17 января, 02:30
Авария, произошедшая осенью 2024 года на насосной станции по улице Кузьмы Минина, 20/1, стала предметом разбирательства. Напомним, тогда без тепла остались около 600 домов на улицах Богдана Хмельницкого, Залесского, Дуси Ковальчук и других прилегающих участках. Несколько квартир и подъездов затопило кипятком из-за лопнувших батарей. Пострадали не только жилые здания, но и социальные учреждения, включая школы и больницы.
Прокурорская проверка установила, что авария стала результатом нарушений требований промышленной безопасности. Технологическое оборудование, обслуживающее насосную станцию, находилось в ненадлежащем состоянии. Как отмечают специалисты, из пяти насосов станции три используются с 1965 года.
По итогам расследования прокуратура внесла представление Новосибирской теплосетевой компании (НТСК), которое было удовлетворено. Дополнительно Сибирское управление Ростехнадзора возбудило дело об административном правонарушении. В результате энергетиков оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Ситуация с прохождением отопительного сезона находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.