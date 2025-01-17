Обошлись штрафом— как наказали СГК в Новосибирске за срыв отопительного сезона

Авария, произошедшая осенью 2024 года на насосной станции по улице Кузьмы Минина, 20/1, стала предметом разбирательства. Напомним, тогда без тепла остались около 600 домов на улицах Богдана Хмельницкого, Залесского, Дуси Ковальчук и других прилегающих участках. Несколько квартир и подъездов затопило кипятком из-за лопнувших батарей. Пострадали не только жилые здания, но и социальные учреждения, включая школы и больницы.