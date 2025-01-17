Около 70 миллионов рублей заплатят участники обмана Ларисы Долиной

Posted 17 января, 19:17
Published 17 января, 19:17
Modified 17 января, 19:35
Updated 17 января, 19:35
Двух фигурантов дела об обмане Ларисы Долиной обязали выплатить 69 миллионов рублей. Следствие обнаружило большое число причастных, однако было установлено, что главные функции выполняли Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, сообщает Shot.
Леонтьев и Основа подготовили банковские карты для перевода средств и сим-карты для переговоров. Злоумышленники в течении долгого времени запугивали Долину, представляясь сотрудниками службы безопасности. В итоге они уговорили артистку продать квартиру и перевести им средства. Суммарно аферисты получили от Долиной около 200 миллионов рублей.
Представители артистки отказались комментировать решение суда. Однако высока вероятность того, что Долина не вернет свои средства — осужденные попросту не смогут выплатить ей миллионы.