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Posted 17 января, 19:17

Published 17 января, 19:17

Modified 17 января, 19:35

Updated 17 января, 19:35

Суд взыщет средства с мошенников

Около 70 миллионов рублей заплатят участники обмана Ларисы Долиной

17 января 2025, 19:17
Фото: Изображение Midjourney. Суд взыщет средства с мошенников
В деле о крупной и скандальной афере, которую почти удалось провернуть с народной артисткой, оказались замешаны 9 человек. С главных организаторов взыщут 69 миллионов рублей.

Двух фигурантов дела об обмане Ларисы Долиной обязали выплатить 69 миллионов рублей. Следствие обнаружило большое число причастных, однако было установлено, что главные функции выполняли Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, сообщает Shot.

Леонтьев и Основа подготовили банковские карты для перевода средств и сим-карты для переговоров. Злоумышленники в течении долгого времени запугивали Долину, представляясь сотрудниками службы безопасности. В итоге они уговорили артистку продать квартиру и перевести им средства. Суммарно аферисты получили от Долиной около 200 миллионов рублей.

Представители артистки отказались комментировать решение суда. Однако высока вероятность того, что Долина не вернет свои средства — осужденные попросту не смогут выплатить ей миллионы.

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