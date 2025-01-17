Около 70 миллионов рублей заплатят участники обмана Ларисы Долиной

Леонтьев и Основа подготовили банковские карты для перевода средств и сим-карты для переговоров. Злоумышленники в течении долгого времени запугивали Долину, представляясь сотрудниками службы безопасности. В итоге они уговорили артистку продать квартиру и перевести им средства. Суммарно аферисты получили от Долиной около 200 миллионов рублей.