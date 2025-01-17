Памятник Ленину в центре Новосибирска ушел с постамента

Выглядит это весьма правдоподобно. Сначала со своего места сошли рабочий, солдат и крестьянин, затем юноша с факелом и девушка с колосьями, а после вождь Владимир Ленин. Данный ролик оценили новосибирцы. Видео посмотрели тысячи человек.