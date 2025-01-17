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Posted 17 января, 07:54

Published 17 января, 07:54

Modified 17 января, 07:56

Updated 17 января, 07:56

Памятники оживили

Памятник Ленину в центре Новосибирска ушел с постамента

17 января 2025, 07:54
Фото: atas.info. Памятники оживили
В Новосибирске оживили центральные памятники: видео опубликовал в своем ТГ-канале блогер.

Блогер Василий Баранов поделился видео, как нейросеть оживила известные памятники в центре Новосибирска. Искусственный интеллект воплотил интересную идею, как монументы покидают постамент.

Выглядит это весьма правдоподобно. Сначала со своего места сошли рабочий, солдат и крестьянин, затем юноша с факелом и девушка с колосьями, а после вождь Владимир Ленин. Данный ролик оценили новосибирцы. Видео посмотрели тысячи человек.

Видео: Baranovmovie.

Ранее мы рассказали, что памятник академику Марчуку установят в новосибирском Академгородке. Он будет находиться на проспекте Лаврентьева, рядом со зданием НИИ, а вокруг него разобьют сквер.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Памятник#Площадь Ленина#Нейросеть
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