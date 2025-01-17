Памятник Ленину в центре Новосибирска ушел с постамента

Posted 17 января, 07:54
Published 17 января, 07:54
Modified 17 января, 07:56
Updated 17 января, 07:56
Блогер Василий Баранов поделился видео, как нейросеть оживила известные памятники в центре Новосибирска. Искусственный интеллект воплотил интересную идею, как монументы покидают постамент.
Выглядит это весьма правдоподобно. Сначала со своего места сошли рабочий, солдат и крестьянин, затем юноша с факелом и девушка с колосьями, а после вождь Владимир Ленин. Данный ролик оценили новосибирцы. Видео посмотрели тысячи человек.
Ранее мы рассказали, что памятник академику Марчуку установят в новосибирском Академгородке. Он будет находиться на проспекте Лаврентьева, рядом со зданием НИИ, а вокруг него разобьют сквер.