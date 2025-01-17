«Почта России» и РЖД раскрыли планы расширения сервиса почтовых контейнерных поездов

Posted 17 января, 18:29
Published 17 января, 18:29
Modified 17 января, 18:29
Updated 17 января, 18:29
Сотрудничество имеет целью внедрение передовых технологий и расширение географии перевозок по главным направлениям. В частности, одной из первоочередных задач на 2025 год объявлено расширение задействования технологии «грузовой конструктор». Она обеспечивает возможность оперативного отцепления и прицепления фитинговых платформ с контейнерами в пути следования на крупных станциях. Это существенно ускоряет доставку почтовых и коммерческих грузов. Все поезда проходят по специально составленному расписанию. Об этом пишут «Новые известия».
Новые маршруты включают направления от Ворсино (Калужская область) до Иркутска, от Люберец (Московская область) до Угловой (Приморский край) и прочие маршруты. К тому же намечается запуск международного маршрута Хуньчунь (КНР) — Москва.
По словам Михаила Волкова, сотрудничество с РЖД оказало значительное содействие развитию железнодорожных почтовых перевозок. В сентябре стартовал новый системный проект по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока.
«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — подытожил Михаил Волков.
В 2023 году начал работать совместный проектный офис, который внедрил более 20 инициатив, включая запуск новых трансграничных маршрутов, ускорение доставки крупногабаритных грузов и интеграцию цифровых платформ для обеспечения комфорта клиентов.
В качестве одного из успешных проектов упоминается запуск железнодорожного маршрута для международных отправлений между китайским Хуньчунем и российскими городами — Владивостоком и Новосибирском. А в 2024 году компании провели внедрение сервиса доставки крупногабаритных грузов из Уссурийска в Москву почтовыми вагонами.
Как отметил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, обе сотрудничающие компании имеют серьезные ресурсы. Объединяя возможности, они приходят к впечатляющему мультипликативному эффекту. При этом взаимодействие происходит с опорой на самые современные цифровые платформы.