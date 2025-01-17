«Почта России» и РЖД раскрыли планы расширения сервиса почтовых контейнерных поездов

Сотрудничество имеет целью внедрение передовых технологий и расширение географии перевозок по главным направлениям. В частности, одной из первоочередных задач на 2025 год объявлено расширение задействования технологии «грузовой конструктор». Она обеспечивает возможность оперативного отцепления и прицепления фитинговых платформ с контейнерами в пути следования на крупных станциях. Это существенно ускоряет доставку почтовых и коммерческих грузов. Все поезда проходят по специально составленному расписанию. Об этом пишут «Новые известия».