Продажу вейпов могут запретить в России

Posted 17 января, 13:25
Published 17 января, 13:25
Modified 17 января, 13:55
Updated 17 января, 13:55
Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов на телеканале «Россия 24» заявил о необходимости полной отмены продажи вейпов.
Леонов заявил, что статистика продажи и употребления электронных девайсов для курения неуклонно растет. Причиной этому депутат считает молодежные тренды.
Леонов отметил, что ранее в Госдуме принимались законы, направленные на ограничение продажи вейпов в России.
Ранее в Госдуме предлагали запретить движение бодипозитива в России.