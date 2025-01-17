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Posted 17 января, 13:25

Published 17 января, 13:25

Modified 17 января, 13:55

Updated 17 января, 13:55

Вейпы могут запретить

Продажу вейпов могут запретить в России

17 января 2025, 13:25
Фото: 1MI. Вейпы могут запретить

В Новосибирске могут прекратить продажу вейпов

В Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов, электронных сигарет и других девайсов для курения, которые стали крайне пагубным массовым трендом.

Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов на телеканале «Россия 24» заявил о необходимости полной отмены продажи вейпов.

Леонов заявил, что статистика продажи и употребления электронных девайсов для курения неуклонно растет. Причиной этому депутат считает молодежные тренды.

Леонов отметил, что ранее в Госдуме принимались законы, направленные на ограничение продажи вейпов в России.

Ранее в Госдуме предлагали запретить движение бодипозитива в России.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Здоровье#Курение#Вейп#Вейпинг#Последствия вейпинга
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