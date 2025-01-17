Психическое отклонение или норма: бодипозитив расколол новосибирское общество

Мнения жителей Новосибирска о бодипозитиве оказались столь же полярными, как и в остальном по стране. Молодёжь, в основном, видит в этом движении шанс избавиться от навязанных стереотипов, тогда как старшее поколение чаще критикует его за возможный вред. Так, Анна, 24-летняя студентка, призналась, что именно бодипозитив некогда помог ей почувствовать себя комфортно.