Психическое отклонение или норма: бодипозитив расколол новосибирское общество

Posted 17 января, 09:01
Published 17 января, 09:01
Modified 17 января, 12:23
Updated 17 января, 12:23
В последнее время тема бодипозитива стала одной из самых обсуждаемых в российском обществе. Недавнее предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о признании идеологии нежелательной на территории России вызвало бурную реакцию. Милонов считает, что бодипозитив пропагандирует отказ от заботы о здоровье, навязывает игнорирование норм гигиены и ставит под угрозу здоровье нации.
«Жертвами этой идеологии становятся, в основном, молодые девушки и юноши, принимающие эту социальную концепцию в качестве инструкции к действию. Сторонники „бодипозитива“ доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и, в итоге, доходят до грани ранней смерти», — заявил Милонов, обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
Тем не менее, мнения об этом движении расходятся: одни видят в нём поддержку и принятие для людей, испытывающих давление общественных стандартов красоты, другие считают, что бодипозитив способствует укоренению вредных привычек и ухудшению здоровья.
Справка
Идея бодипозитива зародилась в 1990-х годах в США как борьба против дискриминации людей с избыточным весом. Позднее движение трансформировалось, охватив борьбу с любыми стандартами красоты и пропагандируя принятие тела вне зависимости от его формы, размера, возраста и особенностей. Однако современные течения бодипозитива часто становятся предметом критики. Некоторые активисты доходят до крайностей, заявляя, что заниматься спортом или следить за питанием — это способ подчинения давлению общества.
Обсуждение бодипозитива выходит за пределы общественных дебатов, привлекая внимание специалистов в области психологии, медицины и социологии. Общественник, глава «Союза отцов» в Новосибирске Сергей Майоров подчёркивает положительные аспекты движения.
«Порой бывает сложно сформировать чёткое представление об этом движении. Для меня бодипозитив — это прежде всего люди, которые не зависят от чужого мнения, принимают себя такими, какие они есть, вне зависимости от внешних стандартов красоты», — выразил мнение общественник в разговоре с Atas.Info.
При этом общественник отметил, что не следует слепо следовать мнению «главное любить себя». Также важно уделять внимание своему здоровью, но при этом не впадать в уныние и депрессию из-за лишнего веса.
Психотерапевт из Новосибирска Игорь Лях, в том числе специализирующийся на работе с пациентами с расстройствами пищевого поведения, отмечает, что бодипозитив нередко принимает вычурные формы.
«Изначально бодипозитив противостоял жёстким стандартам красоты, но со временем эта идея была адаптирована в радикальные течения. Некоторые люди начинают отрицать необходимость заботы о здоровье, что особенно опасно для подростков и людей с психологическими проблемами. Вместо самопринятия они используют бодипозитив как протест, что усугубляет их состояние», — отмечает специалист в беседе с изданием.
Кроме того, психотерпевт отметил, что уже известны случаи, когда люди с проблемами здоровья, в первую очередь психическими, использовали идею бодипозитива для того, чтобы игнорировать или отрицать у себя расстройства.
«Теоретически бодипозитив мог бы помочь людям с расстройствами пищевого поведения. Но для большей части людей этот подход как раз усугубляет их негативные ситуации. Возникает парадоксальная история: человек, который хорошо относится к своему телу, начинает к нему хорошо относиться не потому, что у него с телом все в порядке, а потому что он делает это назло окружающим», — дополняет Игорь Лях.
Врач также считает, что движение бодипозитива будет невозможно признать неделательным или запретить, так как предметом пропаганды является хорошее отношение к тому телу, которое у тебя есть.
«Предмет пропаганды запретить невозможно. То есть мы не можем запретить людям хорошо относиться к своим телам. Если же мы говорим о запрете социального движения, то здесь аналогично запрету запрета пропаганды чайлдфри* — какие-то конкретные сообщества этого движения не выявлены, нигде не зарегистрированы. С бодипозитивом та же история, нет групп, которые можно конкретно запретить, у них нет своей системы», — считает эксперт.
В заключение, он добавляет, что навязывание идеалов красоты, стандартов здорового тела может негативно повлиять на общество и только разозлить его, так как «все люди разные, страдают и болеют по-разному».
Мнения жителей Новосибирска о бодипозитиве оказались столь же полярными, как и в остальном по стране. Молодёжь, в основном, видит в этом движении шанс избавиться от навязанных стереотипов, тогда как старшее поколение чаще критикует его за возможный вред. Так, Анна, 24-летняя студентка, призналась, что именно бодипозитив некогда помог ей почувствовать себя комфортно.
«Мне всегда было сложно из-за критики со стороны близких и друзей, так как моя конституция тела предполагает, что у меня всегда будут широкие плечи и большой таз. Но когда в России появилось это движение, то я начала учиться пересматривать отношение к себе и не чувствовать себя виноватой за то, что поела жирного, ведь даже без вредной пищи я буду крупной, — рассказала Анна.
С другой стороны, некоторые считают, что бодипозитив — это лишь оправдание для лени.
«Любовь к себе не должна означать игнорирование здорового образа жизни, — поделился мнением 50-летний новосибирец Андрей. — Но полностью запрещать это движение — глупость. Лучше больше рассказывать людям о том, как правильно заботиться о себе».
«Движение несёт больше вреда, чем пользы. Если человек не пытается меняться и оправдывает это бодипозитивом, это прямой путь к болезням, ожирению, а вместе с тем целому букету различных болезней. Молодёжь воспринимает это движение слишком буквально», — отмечает 46-летняя сибирячка Ольга.
При этом молодые люди в основном настроены категорически против запретов. По мнению молодежи, отказ от идей бодипозитива может привести к тому, что люди с неидеальной фигурой будут подвергаться издевательствам со стороны остальным.
«Запрет бодипозитива — это абсурд. Люди имеют право быть такими, какими они хотят и при этом не бояться, что их каждый день будут поливать грязью. Если кто-то имеет лишний вес и его это не парит — пусть. Главное — не навязывать это другим», — выразил мнение 20-летний Артем.
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*пропаганда отказа от деторождения запрещена в России