Одна из самых больших коммунальных аварий в Новосибирске: как это было на самом деле

Posted 17 января, 06:25
Published 17 января, 06:25
Modified 17 января, 06:34
Updated 17 января, 06:34
Во второй половине дня 17 января 2024 года начали приходить первые сообщения от очевидцев о огромном фонтане кипятка, который бьет из-под земли на улице Петропавловская в Ленинском районе. И сразу же стало понятно, что последствия будут серьезные — неделю назад недалеко от этого места так же прорвало трубопровод и сотни домов остались в мороз без отопления.
Кадры, которые корреспонденты Atas.Info присылали в редакцию с места событий, напоминали картины апокалипсиса. Реки кипятка текли по улицам, из-за облаков пара видимость упала до минимума. Тысячи людей в это время возвращались домой с работы буквально на ощупь. Энергетики, прибывшие ремонтировать поврежденную трубу, и добровольцы из числа прохожих устраивали временные мостки из подручных материалов, чтобы горожане могли перебраться через поток горячей воды.
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) сообщила — авария произошла на магистральном трубопровода диаметром 700 миллиметров. Для устранения повреждения было отправлено три ремонтные бригады — 28 человек и пять спецмашин.
Позже в энергокомпании заявили — труба не выдержала давления из-за ветхости. Она была уложена в землю в 1963 году, последний раз линию капитально ремонтировали в 1990 году. Было принято решение полностью заменить поврежденный отрезок теплотрассы.
Ближе к ночи стало понятно — своими силами ремонтные бригады СГК с оперативным устранением последствий аварии не справятся. Заменить поврежденный отрезок — полдела, необходимо как можно быстрее запустить системы отопления в многоквартирных домах. В результате на помощь были отправлены бригады из Искитима и Бердска, задействованы специалисты ФГУП «УЭВ» и АО «Энергетик».
В первые часы после аварии губернатор Андрей Травников заявил о создании оперативного штаба по устранению последствий, в который вошли представители муниципалитета и областного правительства. В этом кардинальное отличие от реакции на масштабный прорыв теплотрассы неделей ранее, когда областные власти публично высказались о проблеме с большим опозданием.
Районным чиновникам было поручено подготовить пункты временного размещения, оснащенные обогревателями. Туда предполагалось эвакуировать жителей домов, оставшихся без отопления, в случае ухудшения ситуации.
Муниципальной спасательной службе поставили задачу начать немедленную откачку воды в тех местах, где были подтоплены дома и социальные объекты.
По данным регионального Минздрава, 13 человек получили ожоги первой и второй степеней от кипятка, текущего по улицам. Двух человек пришлось госпитализировать в ожоговый центр областной больницы.
Без тепла остался 161 многоквартирный дом, Центр охраны здоровья семьи и репродукции, больница №34 и роддом №6 приостановили госпитализацию пациентов из-за отсутствия отопления. Людей, нуждающихся в медицинской помощи, отправляли в больницы Правобережья.
На полный запуск системы отопления ушло несколько дней, люди жаловались на сильный холод в квартирах, а в мэрии, в свою очередь, выпустили специальное обращение к горожанам с призывом минимизировать использование электрообогревателей из-за резко выросшей нагрузки на электросети.
Центральный районный суд до сих пор рассматривает коллективный иск жителей Левобережья, пострадавших от двух крупных коммунальных аварий в январе 2024 года. Новосибирцы требуют от энергетиков компенсации в размере 10 тысяч рублей каждому за отсутствие отопления в квартирах.
После двух масштабных коммунальных аварий была создана специальная комиссия по установлению причин ЧП, в которую вошли представители правительства Новосибирской области, эксперты «Ростехнадзора», специалисты от СГК. Выводы были ожидаемыми — хронический недоремонт изношенных трубопроводов неизбежно будет приводить к новый порывам.
Попутно власти обрушились с критикой на управляющие компании, которые не могут оперативно запустить внутридомовые системы отопления из-за неукомплектованности штатов.
В СГК пообещали внести изменения в схему теплоснабжения Левого берега, которая была выполнена по кольцевому принципу, что при одном порыве приводило к массовым отключениям. Это обещание было выполнено перед началом нового отопительного сезона. Заметно выросли вложения в летний ремонтный сезон — заменено около 70 километров труб, что значительно больше, чем годом ранее.
Однако начало отопительного сезона 2025/25 было ознаменовано целым рядом новых коммунальных аварий. А город впервые в истории не получил паспорта готовности к зиме и в холода вошел с сотнями разрытых траншей, на дне которых парили трубопроводы.
Глава СГК Дмитрий Перязев признает — если замена ветхих труб будет идти такими темпами, то только на приведение магистральных трубопроводов в нормативное состояние уйдет несколько лет. Прогнозировать сроки обновления внутриквартальных сетей в СГК и вовсе не берутся.
Так что образование нового масштабного коммунального коллапса — только вопрос времени. Вот, например, кадры с улиц Левобережья, снятые месяц назад.