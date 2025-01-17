Одна из самых больших коммунальных аварий в Новосибирске: как это было на самом деле

Во второй половине дня 17 января 2024 года начали приходить первые сообщения от очевидцев о огромном фонтане кипятка, который бьет из-под земли на улице Петропавловская в Ленинском районе. И сразу же стало понятно, что последствия будут серьезные — неделю назад недалеко от этого места так же прорвало трубопровод и сотни домов остались в мороз без отопления.