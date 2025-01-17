Самые агрессивные водители живут в Новосибирске — исследование

Posted 17 января, 05:51
Published 17 января, 05:51
Modified 17 января, 05:53
Updated 17 января, 05:53
По данным опроса, 70% респондентов из Новосибирской области признались, что регулярно сталкиваются с грубостью и агрессией на дорогах. Эти цифры подтверждают, что грубое поведение во время поездок в регионе стало серьезной проблемой. Более 45% водителей сталкиваются с такой агрессией на дорогах с завидной периодичностью, что ставит Новосибирск на первое место по этому показателю в России. На втором месте оказались Татарстан и Нижегородская область, где 69% участников опроса также выразили недовольство грубым поведением других водителей. Об этом говорится в исследовании «Ренессанс Страхования» и сервиса «Автокод».
Воронежская и Ростовская области заняли четвертое и пятое место соответственно, а каждый третий опрошенный сообщил о трудностях при перестроении в другой ряд, когда другие автомобилисты не уступают место.
Однако хамство и грубость на проезжей части не ограничивается лишь жестами и поведением водителей. Примерно 46% респондентов уверены, что на их недоброжелательное поведение на дороге влияет нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами. По их мнению, поведение этих участников движения создает опасные ситуации, что провоцирует их на эмоциональные реакции.
Вместе с тем, несмотря на порой грубой поведение во время дорожного движения, многие водители не забывают о проявлениях вежливости. Так, 72% опрошенных так или иначе говорят «спасибо» остальным участникам движения за, например, уступленную дорогу. Женщины, как правило, делают это чаще, чем мужчины — 83% против 69%.
Самыми доброжелательными автолюбителями оказались жители Краснодарского края, Омской, Челябинской и Самарской областей, а также Красноярского края. В этих субъектах РФ уровень недоброжелательности во время дорожных ситуаций значительно ниже.