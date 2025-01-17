Самые агрессивные водители живут в Новосибирске — исследование

По данным опроса, 70% респондентов из Новосибирской области признались, что регулярно сталкиваются с грубостью и агрессией на дорогах. Эти цифры подтверждают, что грубое поведение во время поездок в регионе стало серьезной проблемой. Более 45% водителей сталкиваются с такой агрессией на дорогах с завидной периодичностью, что ставит Новосибирск на первое место по этому показателю в России. На втором месте оказались Татарстан и Нижегородская область, где 69% участников опроса также выразили недовольство грубым поведением других водителей. Об этом говорится в исследовании «Ренессанс Страхования» и сервиса «Автокод».