Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 72 тысячи рублей — так ли это

Однако стоит отметить, что номинальный рост не всегда отражает реальное улучшение благосостояния. С учётом инфляции, реальная заработная плата увеличилась на 8,9%, что, хотя и является положительной динамикой, не полностью компенсирует рост цен на товары и услуги. Кроме того, средняя зарплата — это лишь усредненная сумма всех доходов горожан.