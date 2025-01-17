atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 02:49

Published 17 января, 02:49

Modified 17 января, 06:58

Updated 17 января, 06:58

Мужчина прячет деньги

Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 72 тысячи рублей — так ли это

17 января 2025, 02:49
Фото: 1MI. Мужчина прячет деньги

В Новосибирской области уровень средней зарплаты вырос до 72 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе за период с января по октябрь достигла 72 397 рублей, сообщили в Росстате.

Новый зарплатный покахатель в 72 397 рублей на 18,6% выше, чем за аналогичный период 2023 года, когда средний доход составлял 61 118 рублей.

Однако стоит отметить, что номинальный рост не всегда отражает реальное улучшение благосостояния. С учётом инфляции, реальная заработная плата увеличилась на 8,9%, что, хотя и является положительной динамикой, не полностью компенсирует рост цен на товары и услуги. Кроме того, средняя зарплата — это лишь усредненная сумма всех доходов горожан.

Наибольшие заработки в регионе традиционно фиксируются среди специалистов IT-сферы, инженеров в области искусственного интеллекта, а также профессиональных водителей-дальнобойщиков. Эти отрасли продолжают демонстрировать высокий спрос на квалифицированные кадры, что стимулирует повышение оплаты труда.

Средняя заработная плата формируется на основе данных, предоставленных работодателями в рамках отчётов о страховых взносах. Эти сведения ежемесячно обрабатываются Росстатом, чтобы составить статистику по регионам.

Реальный доход населения всё ещё ограничивается текущим уровнем инфляции, ростом цен на продукты питания, услуги ЖКХ и транспорт. Многие жители региона продолжают выражать недовольство, указывая на то, что текущего уровня заработной платы недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни.

А сколько вы зарабатываете?
Проголосовало: 5 чел.
В Новосибирске мигранты похитили работодателя из-за задержки зарплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа самая востребованная профессия с зарплатой до 100 тысяч в НовосибирскеЖители Новосибирска мечтают о зарплате в 200 тысяч — откуда такие запросыНазваны регионы-лидеры с самыми высоким зарплатами в России — куда ехать за деньгами
#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Инфляция#Деньги#Зарплата#Росстат#Опросы#Средняя зарплата#Уровень жизни
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика