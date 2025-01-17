Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 72 тысячи рублей — так ли это

Posted 17 января, 02:49
Published 17 января, 02:49
Modified 17 января, 06:58
Updated 17 января, 06:58
Новый зарплатный покахатель в 72 397 рублей на 18,6% выше, чем за аналогичный период 2023 года, когда средний доход составлял 61 118 рублей.
Однако стоит отметить, что номинальный рост не всегда отражает реальное улучшение благосостояния. С учётом инфляции, реальная заработная плата увеличилась на 8,9%, что, хотя и является положительной динамикой, не полностью компенсирует рост цен на товары и услуги. Кроме того, средняя зарплата — это лишь усредненная сумма всех доходов горожан.
Наибольшие заработки в регионе традиционно фиксируются среди специалистов IT-сферы, инженеров в области искусственного интеллекта, а также профессиональных водителей-дальнобойщиков. Эти отрасли продолжают демонстрировать высокий спрос на квалифицированные кадры, что стимулирует повышение оплаты труда.
Средняя заработная плата формируется на основе данных, предоставленных работодателями в рамках отчётов о страховых взносах. Эти сведения ежемесячно обрабатываются Росстатом, чтобы составить статистику по регионам.
Реальный доход населения всё ещё ограничивается текущим уровнем инфляции, ростом цен на продукты питания, услуги ЖКХ и транспорт. Многие жители региона продолжают выражать недовольство, указывая на то, что текущего уровня заработной платы недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни.