Супруг Блиновской приехал в суд с СВО: что выяснилось по делу «королевы марафонов»

Posted 17 января, 18:45
Published 17 января, 18:45
Modified 17 января, 19:36
Updated 17 января, 19:36
После ареста автора печально известных «марафонов желаний» Алексей Блиновский отправился в зону СВО, что породило слухи о его попытках избежать уголовной ответственности. 16 января он впервые посетил заседание в Савеловском суде Москвы.
Как сообщает Mash, на судебном заседании Алексей неожиданно заявил, что схема по «дроблению» бизнеса принадлежит ему, в то время как его супруга все это время только «работала на публику». Сама Елена признала вину в неуплате около миллиарда рублей.
Алексей попытался оправдаться тем, что документооборот оказался запутан, и дробление должно было «упростить бухгалтерию».
Суд продлил Елене содержание под стражей на три месяца. Напомним, фигурантка дела о неуплате налогов содержится в СИЗО уже около года, и все это время она была изолирована от детей и мужа. Блиновская заявила, что загасить недоимку ей очень трудно в связи с официальным банкротством, и попыталась опротестовать решение судьи.
В зале суда за Алексеем пристально следили. Когда он подмигнул супруге, его вывели. Сообщается, что Елена при этом не проявила эмоций. Алексей отказался давать комментарии СМИ.