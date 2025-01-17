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Posted 17 января, 18:45

Published 17 января, 18:45

Modified 17 января, 19:36

Updated 17 января, 19:36

Елена Блиновская

Супруг Блиновской приехал в суд с СВО: что выяснилось по делу «королевы марафонов»

17 января 2025, 18:45
Фото: ТАСС. Елена Блиновская
Алексей Блиновский покинул зону проведения специальной военной операции, чтобы выступить на заседании по делу своей супруги, которая содержится в СИЗО уже год.

После ареста автора печально известных «марафонов желаний» Алексей Блиновский отправился в зону СВО, что породило слухи о его попытках избежать уголовной ответственности. 16 января он впервые посетил заседание в Савеловском суде Москвы.

Как сообщает Mash, на судебном заседании Алексей неожиданно заявил, что схема по «дроблению» бизнеса принадлежит ему, в то время как его супруга все это время только «работала на публику». Сама Елена признала вину в неуплате около миллиарда рублей.

Алексей попытался оправдаться тем, что документооборот оказался запутан, и дробление должно было «упростить бухгалтерию».

Суд продлил Елене содержание под стражей на три месяца. Напомним, фигурантка дела о неуплате налогов содержится в СИЗО уже около года, и все это время она была изолирована от детей и мужа. Блиновская заявила, что загасить недоимку ей очень трудно в связи с официальным банкротством, и попыталась опротестовать решение судьи.

В зале суда за Алексеем пристально следили. Когда он подмигнул супруге, его вывели. Сообщается, что Елена при этом не проявила эмоций. Алексей отказался давать комментарии СМИ.

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