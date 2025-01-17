Супруг Блиновской приехал в суд с СВО: что выяснилось по делу «королевы марафонов»

Суд продлил Елене содержание под стражей на три месяца. Напомним, фигурантка дела о неуплате налогов содержится в СИЗО уже около года, и все это время она была изолирована от детей и мужа. Блиновская заявила, что загасить недоимку ей очень трудно в связи с официальным банкротством, и попыталась опротестовать решение судьи.