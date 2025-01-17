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Posted 17 января, 09:02

Published 17 января, 09:02

Modified 17 января, 14:38

Updated 17 января, 14:38

Китайский новый год: традиции, поверья, праздничные блюда и удачливые цвета

Необычные традиции Китайского Нового года: красные конверты и пельмени с деньгами

17 января 2025, 09:02
Фото: Изображение Midjourney. Китайский новый год: традиции, поверья, праздничные блюда и удачливые цвета
В январе 2025 года наступает Китайский Новый год, который отмечается с большим размахом. Это идеальное время, чтобы подвести итоги, наметить будущие цели и воплотить мечты. Рассказываем, когда празднуют его в Китае и какие существуют традиции для привлечения счастья и удачи.

Когда праздную Китайский Новый год

Китайский Новый год отмечается во многих странах — Китае, Тайване, Японии, Корее, Монголии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Сингапуре и других местах. Это событие символизирует новые начинания, процветание и возможность воссоединиться с близкими.

В 2025 году Китайский Новый год празднуют в среду — 29 января. Число это меняется каждый год, но оно всегда приходится на период с 21.01-20.02. Это связано с тем, что для его исчисления используют лунный календарь, который имеет разницу с григорианским.

Например, в 2026 году Китайский Новый год будут праздновать с 16 по 22 февраля, но он всегда отмечается в новолуние, которое знаменует начало нового лунного цикла и открывает новые возможности.

Символ Китайского Нового года в 2025 году

Символ Китайского нового года — Зеленая Деревянная Змея
Символ Китайского нового года — Зеленая Деревянная Змея. Фото: Изображение Midjourney

В Китайской астрологии почитают 12 зодиакальных животных, одним из символом которых в 2025 году является Зеленая Деревянная Змея. В Китае она ассоциируется с мудростью, утонченностью, элегантностью и сменой образа. Люди, рождённые в год Змеи, имеют хорошую интуицию, острый ум, стратегическое мышление, они полны решимости достичь своих целей и ненавидят неудачи.

Сколько длится Китайский Новый год в 2025 году

Началом Китайского Нового года считается 29 января 2025 года и продлится до 16 февраля 2026 года. Будучи одним из самых важных праздников во многих азиатских культурах, это торжество пропитано ритуалами, в которых древние обычаи сочетаются с современными практиками.

Как празднуют Новый год в Китае

Китайский новый год
Китайский новый год. Фото: Изображение Midjourney

Важные даты Китайского Нового года

Лунный Новый год 2025 — это время ярких праздников, богатых традиций и всемирного празднования культуры и семьи.

  • 28 января — канун праздника, когда все семьи собираются за торжественным ужином;
  • 29 января — начало нового года и первый день праздничных мероприятий;
  • 12 февраля — празднование нового года заканчивается фестивалем фонарей и традиционными танцами Льва и Дракона.

Китайский Новый год и выходные

Китайский Новый год является главным государственным праздником. Отмечают его восемь дней, с 28 января по 4 февраля.

В эти дни в Китае наступают выходные дни, во время которых офисы, банки, фабрики, магазины и большинство служб закрываются на неделю. Гостиницы и крупные торговые центры останутся открытыми, работая больше обычного.

Традиции Китайского Нового года

Традиции китайского нового года
Традиции китайского нового года. Фото: Изображение Midjourney

Обычаи, привлекающие удачу и благополучие

Китайский Новый год — один из крупнейших праздников, который отмечается с помощью красных фонариков, танцев львов, ярмарок, фейерверков, молитв о благополучии и блюд, приносящих удачу.

Перед Новым годом семьи убирают в домах, чтобы избавиться от неудач и привлечь удачу. В Новый год нельзя подметать, чтобы не вымести удачу. Также декору дома и подаркам в Китае уделяется большое внимание. Обычно дом украшают кумкватовыми деревьями, символизирующими богатство, надевают одежду жёлтого и красного цвета, приносящие счастье.

Также существует поверье, что все дела, сделанные в начале нового года, влияют на удачу на протяжении всего года. Например, если не ложиться спать в канун праздника и поздравить своих родных и друзей с Новым годом после 12 часов ночи, вам непременно повезёт.

Подарки на Китайский Новый год

Подарки на китайский новый год
Подарки на китайский новый год. Фото: Изображение Midjourney

Чтобы избавиться от проблем (демона Нянь) и привлечь благополучие, китайцы дарят подарки в красных пакетиках, которые предназначены для детей и пожилых.

Кроме этого родные обмениваются красными конвертами с деньгами, обычно их дарят бабушки и дедушки молодому поколению. При этом люди избегают сумм, оканчивающихся на 4, так как в китайской культуре это считается несчастливым числом.

Апельсины также популярны в качестве подарка во многих азиатских культурах, символизируя изобилие.

Китайские блюда на новый год

Китайские блюда на Новый год имеют свою символику, в зависимости от устоявшихся традиций страны. Обычно на стол готовят «счастливую» еду:

  • рисовые клецки — знак сплочённость семьи;
  • жареный арахис в муке — символ жизнелюбия;
  • пельмени, в один из которых кладут монетку (цзяоцзы) — богатство;
  • ореховое печенье — счастье;
  • рыба целиком — представляет изобилие;
  • рисовые лепешки (Нянь Гао) — символизируют прогресс и более высокие достижения.

Фейерверки и фестиваль фонарей

Уличные гуляния и празднование китайского нового года
Уличные гуляния и празднование китайского нового года. Фото: Изображение Midjourney

В Китае считают, что фейерверки отгоняют злых духов, а танцы львов и драконов приносят удачу, поэтому во время празднования нового года проходит грандиозный ночной парад с интерактивными инсталляциями и праздничными украшениями.

Главным событием наступления Китайского Нового года считаются гигантские часы обратного отсчёта до полуночи на башне выставочного и конференц-центра в Гонконге, после чего по всей стране зажигаются салюты. Посмотреть на это событие можно как на набережной, так и у экрана телевизора в прямом эфире. Завершают празднование Нового года фестивалем красных фонарей, танцем Дракона и Льва.

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