Необычные традиции Китайского Нового года: красные конверты и пельмени с деньгами

Когда праздную Китайский Новый год Символ Китайского Нового года в 2025 году Сколько длится Китайский Новый год в 2025 году Как празднуют Новый год в Китае Важные даты Китайского Нового года Китайский Новый год и выходные Традиции Китайского Нового года Обычаи, привлекающие удачу и благополучие Подарки на Китайский Новый год Китайские блюда на новый год Фейерверки и фестиваль фонарей

В январе 2025 года наступает Китайский Новый год, который отмечается с большим размахом. Это идеальное время, чтобы подвести итоги, наметить будущие цели и воплотить мечты. Рассказываем, когда празднуют его в Китае и какие существуют традиции для привлечения счастья и удачи.

Когда праздную Китайский Новый год Китайский Новый год отмечается во многих странах — Китае, Тайване, Японии, Корее, Монголии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Сингапуре и других местах. Это событие символизирует новые начинания, процветание и возможность воссоединиться с близкими. В 2025 году Китайский Новый год празднуют в среду — 29 января. Число это меняется каждый год, но оно всегда приходится на период с 21.01-20.02. Это связано с тем, что для его исчисления используют лунный календарь, который имеет разницу с григорианским. Например, в 2026 году Китайский Новый год будут праздновать с 16 по 22 февраля, но он всегда отмечается в новолуние, которое знаменует начало нового лунного цикла и открывает новые возможности. Символ Китайского Нового года в 2025 году Символ Китайского нового года — Зеленая Деревянная Змея . Фото: Изображение Midjourney В Китайской астрологии почитают 12 зодиакальных животных, одним из символом которых в 2025 году является Зеленая Деревянная Змея. В Китае она ассоциируется с мудростью, утонченностью, элегантностью и сменой образа. Люди, рождённые в год Змеи, имеют хорошую интуицию, острый ум, стратегическое мышление, они полны решимости достичь своих целей и ненавидят неудачи. Сколько длится Китайский Новый год в 2025 году Началом Китайского Нового года считается 29 января 2025 года и продлится до 16 февраля 2026 года. Будучи одним из самых важных праздников во многих азиатских культурах, это торжество пропитано ритуалами, в которых древние обычаи сочетаются с современными практиками. Как празднуют Новый год в Китае Китайский новый год . Фото: Изображение Midjourney Важные даты Китайского Нового года Лунный Новый год 2025 — это время ярких праздников, богатых традиций и всемирного празднования культуры и семьи. 28 января — канун праздника, когда все семьи собираются за торжественным ужином;

— канун праздника, когда все семьи собираются за торжественным ужином; 29 января — начало нового года и первый день праздничных мероприятий;

— начало нового года и первый день праздничных мероприятий; 12 февраля — празднование нового года заканчивается фестивалем фонарей и традиционными танцами Льва и Дракона. Китайский Новый год и выходные Китайский Новый год является главным государственным праздником. Отмечают его восемь дней, с 28 января по 4 февраля. В эти дни в Китае наступают выходные дни, во время которых офисы, банки, фабрики, магазины и большинство служб закрываются на неделю. Гостиницы и крупные торговые центры останутся открытыми, работая больше обычного. Традиции Китайского Нового года Традиции китайского нового года . Фото: Изображение Midjourney Обычаи, привлекающие удачу и благополучие Китайский Новый год — один из крупнейших праздников, который отмечается с помощью красных фонариков, танцев львов, ярмарок, фейерверков, молитв о благополучии и блюд, приносящих удачу. Перед Новым годом семьи убирают в домах, чтобы избавиться от неудач и привлечь удачу. В Новый год нельзя подметать, чтобы не вымести удачу. Также декору дома и подаркам в Китае уделяется большое внимание. Обычно дом украшают кумкватовыми деревьями, символизирующими богатство, надевают одежду жёлтого и красного цвета, приносящие счастье. Также существует поверье, что все дела, сделанные в начале нового года, влияют на удачу на протяжении всего года. Например, если не ложиться спать в канун праздника и поздравить своих родных и друзей с Новым годом после 12 часов ночи, вам непременно повезёт. Подарки на Китайский Новый год Подарки на китайский новый год . Фото: Изображение Midjourney Чтобы избавиться от проблем (демона Нянь) и привлечь благополучие, китайцы дарят подарки в красных пакетиках, которые предназначены для детей и пожилых. Кроме этого родные обмениваются красными конвертами с деньгами, обычно их дарят бабушки и дедушки молодому поколению. При этом люди избегают сумм, оканчивающихся на 4, так как в китайской культуре это считается несчастливым числом. Апельсины также популярны в качестве подарка во многих азиатских культурах, символизируя изобилие. Китайские блюда на новый год Китайские блюда на Новый год имеют свою символику, в зависимости от устоявшихся традиций страны. Обычно на стол готовят «счастливую» еду: рисовые клецки — знак сплочённость семьи;

жареный арахис в муке — символ жизнелюбия;

пельмени, в один из которых кладут монетку (цзяоцзы) — богатство;

ореховое печенье — счастье;

рыба целиком — представляет изобилие;

рисовые лепешки (Нянь Гао) — символизируют прогресс и более высокие достижения. Фейерверки и фестиваль фонарей Уличные гуляния и празднование китайского нового года . Фото: Изображение Midjourney В Китае считают, что фейерверки отгоняют злых духов, а танцы львов и драконов приносят удачу, поэтому во время празднования нового года проходит грандиозный ночной парад с интерактивными инсталляциями и праздничными украшениями. Главным событием наступления Китайского Нового года считаются гигантские часы обратного отсчёта до полуночи на башне выставочного и конференц-центра в Гонконге, после чего по всей стране зажигаются салюты. Посмотреть на это событие можно как на набережной, так и у экрана телевизора в прямом эфире. Завершают празднование Нового года фестивалем красных фонарей, танцем Дракона и Льва. Читайте также: Как отдыхает Россия в 2025 году: производственный календарь с праздниками Митя Фомин сделал откровение из своего детства Прогнозы астрологов на 2025 год: что обещают Дараган, Глоба и Андреев