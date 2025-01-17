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Posted 17 января, 08:32

Published 17 января, 08:32

Modified 17 января, 08:34

Updated 17 января, 08:34

Мигранта посадили в тюрьму

В Новосибирске мигранта строго наказали за дискредитацию армии России

17 января 2025, 08:32
Фото: 1MI. Мигранта посадили в тюрьму
В Новосибирске иностранца признали виновным за дискредитацию российской армии, о чем сообщили в СКР.

Гражданина другой страны осудили в Новосибирске. По версии следствия, он два года в разных торговых центрах публично высказывал негативную позицию в отношении армии России, а также о ходе СВО и граждан России.

Его обвинили в дискредитации, а также хулиганстве. По этим статьям иностранца признали виновным. Суд приговорил его к семи годам колонии.

Ранее в Новосибирске оштрафовали мигранта за неповиновение полиции. Он отказался показывать документы и пройти в служебное помещение. Также мы писали, как сотни мигрантов приехали в Новосибирскую область.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мигранты#Приговор#Колония
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