В Новосибирске мигранта строго наказали за дискредитацию армии России

Posted 17 января, 08:32
Published 17 января, 08:32
Modified 17 января, 08:34
Updated 17 января, 08:34
Гражданина другой страны осудили в Новосибирске. По версии следствия, он два года в разных торговых центрах публично высказывал негативную позицию в отношении армии России, а также о ходе СВО и граждан России.
Его обвинили в дискредитации, а также хулиганстве. По этим статьям иностранца признали виновным. Суд приговорил его к семи годам колонии.
Ранее в Новосибирске оштрафовали мигранта за неповиновение полиции. Он отказался показывать документы и пройти в служебное помещение. Также мы писали, как сотни мигрантов приехали в Новосибирскую область.