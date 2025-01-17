В Новосибирске пенсионерке заплатили за травму при падении на гололеде

Posted 17 января, 09:04
Published 17 января, 09:04
Modified 17 января, 09:06
Updated 17 января, 09:06
Все произошло в Советском районе. Организация МУП «Энергия» проводила капитальный ремонт теплосети. Она не обеспечила безопасный проход пешеходов на этом участке.
Пенсионерка переходила дорогу, поскользнулась на гололеде и упала. Женщина получила травму. Дорога на переходе не была посыпана реагентами, а наледь никто не убирал.
Организацию признали виновной. Ее обязали платить компенсацию старушке в размере 300 тысяч рублей. Все деньги уже выплачены. Ранее ребенку выплатили компенсацию после укуса собаки. Пострадавшая девочка получила 30 тысяч рублей за моральный вред.