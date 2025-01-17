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Posted 17 января, 09:04

Published 17 января, 09:04

Modified 17 января, 09:06

Updated 17 января, 09:06

Женщина упала

В Новосибирске пенсионерке заплатили за травму при падении на гололеде

17 января 2025, 09:04
Фото: 1MI. Женщина упала
В Новосибирске пенсионерка упала из-за гололеда: прокуратура добилась компенсации, о чем сообщили в ведомстве.

Все произошло в Советском районе. Организация МУП «Энергия» проводила капитальный ремонт теплосети. Она не обеспечила безопасный проход пешеходов на этом участке.

Пенсионерка переходила дорогу, поскользнулась на гололеде и упала. Женщина получила травму. Дорога на переходе не была посыпана реагентами, а наледь никто не убирал.

Организацию признали виновной. Ее обязали платить компенсацию старушке в размере 300 тысяч рублей. Все деньги уже выплачены. Ранее ребенку выплатили компенсацию после укуса собаки. Пострадавшая девочка получила 30 тысяч рублей за моральный вред.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Компенсация#Травма#Гололед
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