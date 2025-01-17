В Новосибирске пенсионерке заплатили за травму при падении на гололеде

Организацию признали виновной. Ее обязали платить компенсацию старушке в размере 300 тысяч рублей. Все деньги уже выплачены. Ранее ребенку выплатили компенсацию после укуса собаки. Пострадавшая девочка получила 30 тысяч рублей за моральный вред.