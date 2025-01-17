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Posted 17 января, 06:34

Published 17 января, 06:34

Modified 17 января, 06:36

Updated 17 января, 06:36

Автомобиль стоит 2,5 млн рублей

В Новосибирске продают Porsche за 2,5 млн — как выглядит шедевр немецкого автопрома

17 января 2025, 06:34
Фото: 1MI. Автомобиль стоит 2,5 млн рублей

В Новосибирске продают Porsche 1980 года выпуска

В Новосибирске на одном из сайтов выставлен на продажу автомобиль Porsche — рассказываем, сколько он стоит.

Porsche выпустили в 1980 году. Сам автомобиль модифицирован: там стоит не оригинальный двигатель.

Как отметил продавец, машина в дорожно-транспортные происшествия не попадала. Техническое состояние у транспортного средства отличное.

Немецкий Porsche продают за 2,5 млн рублей. Также есть возможность обмена, но на подобную модель.

Фото: Дром

В Новосибирске за 129 млн рублей продают торговый центр напротив вокзала. Это здание является излюбленным местом для пассажиров, ожидающих поезд.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Продажа
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