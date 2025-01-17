В Новосибирске продают Porsche за 2,5 млн — как выглядит шедевр немецкого автопрома

Posted 17 января, 06:34
Published 17 января, 06:34
Modified 17 января, 06:36
Updated 17 января, 06:36
Porsche выпустили в 1980 году. Сам автомобиль модифицирован: там стоит не оригинальный двигатель.
Как отметил продавец, машина в дорожно-транспортные происшествия не попадала. Техническое состояние у транспортного средства отличное.
Немецкий Porsche продают за 2,5 млн рублей. Также есть возможность обмена, но на подобную модель.
В Новосибирске за 129 млн рублей продают торговый центр напротив вокзала. Это здание является излюбленным местом для пассажиров, ожидающих поезд.