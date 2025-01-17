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Posted 17 января, 07:04

Published 17 января, 07:04

Modified 17 января, 07:06

Updated 17 января, 07:06

Приговор остался без изменений

В Новосибирске тайный агент США обжаловал приговор

17 января 2025, 07:04
Фото: Изображение Midjourney. Приговор остался без изменений
Экс-сотрудник Генконсульства США обжаловал приговор в Новосибирске, сообщили ив суде.

Бывший сотрудник Генконсульства США из Владивостока попытался обжаловать приговор в новосибирском суде. Роберт Шонов получил срок за тайное сотрудничество со спецслужбами Америки. Его приговорили к 4 годам колонии: также он должен выплатить 1 млн рублей.

Апелляцию тайного агента суд отклонил. Дипломат продолжит сидеть в исправительной колонии. Отметим, что задержали его год назад.

Он отдал своей работе 25 лет. При обыске у него нашли 400 тысяч рублей и электронное устройство для передачи данных. Свою вину Роберт Шонов не признал. Ранее был обжалован приговор осужденного за госизмену новосибирского физика Маслова.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор
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