В Новосибирске тайный агент США обжаловал приговор

Posted 17 января, 07:04
Published 17 января, 07:04
Modified 17 января, 07:06
Updated 17 января, 07:06
Бывший сотрудник Генконсульства США из Владивостока попытался обжаловать приговор в новосибирском суде. Роберт Шонов получил срок за тайное сотрудничество со спецслужбами Америки. Его приговорили к 4 годам колонии: также он должен выплатить 1 млн рублей.
Апелляцию тайного агента суд отклонил. Дипломат продолжит сидеть в исправительной колонии. Отметим, что задержали его год назад.
Он отдал своей работе 25 лет. При обыске у него нашли 400 тысяч рублей и электронное устройство для передачи данных. Свою вину Роберт Шонов не признал. Ранее был обжалован приговор осужденного за госизмену новосибирского физика Маслова.