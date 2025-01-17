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Posted 17 января, 10:34

Published 17 января, 10:34

Modified 17 января, 10:36

Updated 17 января, 10:36

Детей рожали молодые мамы

В Новосибирской области больше сотни школьниц стали мамами

17 января 2025, 10:34
Фото: 1MI. Детей рожали молодые мамы
В Новосибирской области несовершеннолетние девушки становились мамами в прошлом году, о чем информировала детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко сообщила, что мамами в прошлом году стали 163 школьницы. В 2023 году число несовершеннолетних рожениц достигало 153.

Самыми юными мамами стали девушки, возраст которых достигал 16 лет, пишет Сиб.фм. Молодым матерям готовы помогать. Кто-то нуждается в опеке, а кто-то справляется со всем сам.

Также ранее ЗАГС раскрыл статистику по рождаемости. Всего за год родилось 24 923 младенцев. Для детей выбирали разные имена: среди редких оказались мужские Мухаммадсодик, Иброхим, а среди женских Мияна, Амали.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Рождаемость
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