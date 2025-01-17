В Новосибирской области больше сотни школьниц стали мамами

Posted 17 января, 10:34
Published 17 января, 10:34
Modified 17 января, 10:36
Updated 17 января, 10:36
Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко сообщила, что мамами в прошлом году стали 163 школьницы. В 2023 году число несовершеннолетних рожениц достигало 153.
Самыми юными мамами стали девушки, возраст которых достигал 16 лет, пишет Сиб.фм. Молодым матерям готовы помогать. Кто-то нуждается в опеке, а кто-то справляется со всем сам.
Также ранее ЗАГС раскрыл статистику по рождаемости. Всего за год родилось 24 923 младенцев. Для детей выбирали разные имена: среди редких оказались мужские Мухаммадсодик, Иброхим, а среди женских Мияна, Амали.