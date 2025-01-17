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Posted 17 января, 07:29

Published 17 января, 07:29

Modified 17 января, 07:31

Updated 17 января, 07:31

Лиса болела бешенством

В Новосибирской области ввели карантин по бешенству

17 января 2025, 07:29
Фото: 1MI. Лиса болела бешенством

В Новосибирской области ввели карантин из-за бешеной лисы

В Новосибирской области был введен карантин по бешенству: это сделали после лабораторного исследования, сообщает управление ветеринарии Чистоозерного района.

Карантин введен в поселке Яблоневка, что в Чистоозерном районе. Там выявили бешенство у лисы. Режим сохранится до конца февраля.

В этот период в населенном пункте запрещено лечить больных животных, ввозить и вывозить зверей, у которых не стоит вакцина от бешенства. Также нельзя проводить ярмарки и различные выставки.

До этого инцидента в 2024 году другого факта бешенства в этом районе не регистрировалось. Также очаг бешенства выявляли на станции Лесная Поляна Коченевского района.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Бешенство#Карантин#Лиса
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