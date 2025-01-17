В Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Posted 17 января, 07:29
Published 17 января, 07:29
Modified 17 января, 07:31
Updated 17 января, 07:31
Карантин введен в поселке Яблоневка, что в Чистоозерном районе. Там выявили бешенство у лисы. Режим сохранится до конца февраля.
В этот период в населенном пункте запрещено лечить больных животных, ввозить и вывозить зверей, у которых не стоит вакцина от бешенства. Также нельзя проводить ярмарки и различные выставки.
До этого инцидента в 2024 году другого факта бешенства в этом районе не регистрировалось. Также очаг бешенства выявляли на станции Лесная Поляна Коченевского района.