Владимир Путин подписал указ о военном призыве — кому ждать повестки

Повестки на военные сборы будут направлены гражданам, которые находятся в запасе. Это означает, что лица, которые когда-то проходили службу в армии, но не являются действующими военнослужащими, могут быть призваны на учебные мероприятия. Зачастую такие сборы проводятся раз в три года, и важно отметить, что участие в них обязательное. Однако не следует забывать, что сборы бывают двух типов: учебные и проверочные, цель которых — не только улучшение боевых навыков, но и проверка состояния мобилизационной готовности.