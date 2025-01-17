Владимир Путин подписал указ о военном призыве — кому ждать повестки

Posted 17 января, 05:52
Published 17 января, 05:52
Modified 17 января, 05:54
Updated 17 января, 05:54
Главной задачей подобный мероприятий является улучшение боевой подготовки и проверка мобилизационной готовности граждан, состоящих в запасе российской армии. Участники могут пройти обучение с боевой техникой или же пройти курс повышения квалификации в рамках своей военно-учетной специальности. Военные сборы не будут длиться более двух месяцев, а их общая продолжительность не может составлять более 12 месяцев.
Эти мероприятия проводятся в различных военных частях, в том числе в частях Министерства обороны России, Росгвардии, спасательных подразделениях и в других структурах.
Повестки на военные сборы будут направлены гражданам, которые находятся в запасе. Это означает, что лица, которые когда-то проходили службу в армии, но не являются действующими военнослужащими, могут быть призваны на учебные мероприятия. Зачастую такие сборы проводятся раз в три года, и важно отметить, что участие в них обязательное. Однако не следует забывать, что сборы бывают двух типов: учебные и проверочные, цель которых — не только улучшение боевых навыков, но и проверка состояния мобилизационной готовности.
Повестки будут отправляться как в бумажной, так и в электронной форме. Согласно нововведениям, с 2025 года в России начинает функционировать Единый реестр воинского учета, который упростит процесс отправки повесток. Эти данные будут доступны через портал «Госуслуг», что значительно ускорит процесс получения и доставки документов.
Кроме того, важно отметить, что даже если повестка будет получена заказным письмом или вручена лично, ее неявка без уважительных причин будет караться штрафом от 10 до 30 тысяч рублей.
От прохождения военных сборов освобождаются несколько категорий граждан. Это касается тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, а также женщин и многодетных отцов. Например, если мужчина является отцом троих и более несовершеннолетних детей, то он не будет призван на сборы. Кроме того, женщины, которые не находятся на военной службе, а также те, кто занимается уходом за несовершеннолетними детьми или инвалидами, также освобождаются от этой обязанности.
Работающие граждане не должны переживать о том, что будут подвергнуты наказанию за неявку по повестке. Работодатель обязан предоставить отпуск на время сборов, освобождая сотрудника от обязательств на рабочем месте.
Неявка на военные сборы без уважительной причины влечет за собой штраф, который может варьироваться от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Важно подчеркнуть, что данное нарушение не ведет к уголовной ответственности, однако на период прохождения военных сборов граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности за такие преступления, как самовольное оставление части или дезертирство.