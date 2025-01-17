Водителя автобуса в нетрезвом состоянии задержали в Новосибирской области

Posted 17 января, 11:26
Published 17 января, 11:26
Modified 17 января, 11:39
Updated 17 января, 11:39
Накануне сотрудники ГАИ остановили автобус на маршруте «Чаны-Белехта». В транспорте помимо водителя находились двое пассажиров.
Правоохранители отметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердило медосвидетельствование. Водитель будет привлечен к административной ответственности.
Ранее новосибирских водителей назвали самыми агрессивными. Борьбу с водителями большегрузов начали в Хилокском жилмассиве.