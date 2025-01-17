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Posted 17 января, 11:26

Published 17 января, 11:26

Modified 17 января, 11:39

Updated 17 января, 11:39

Пьяного водителя задержали

Водителя автобуса в нетрезвом состоянии задержали в Новосибирской области

17 января 2025, 11:26
Фото: 1MI. Пьяного водителя задержали
В Новосибирской области сотрудники ГАИ задержали потенциально опасного для других нетрезвого водителя общественного транспорта. О происшествии рассказали в региональном ГУ МВД.

Накануне сотрудники ГАИ остановили автобус на маршруте «Чаны-Белехта». В транспорте помимо водителя находились двое пассажиров.

Правоохранители отметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердило медосвидетельствование. Водитель будет привлечен к административной ответственности.

Ранее новосибирских водителей назвали самыми агрессивными. Борьбу с водителями большегрузов начали в Хилокском жилмассиве.

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