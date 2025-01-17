Ручей из фекалий на улицах Новосибирска — что произошло на самом деле

Posted 17 января, 12:46
Published 17 января, 12:46
Modified 17 января, 14:00
Updated 17 января, 14:00
«Вонючая вода течет во дворы», — рассказали возмущенные новосибирцы в материале «Прецедента». Жители ул. Высотной предоставили фото желто-коричневого льда, покрывшего дороги. Сообщается, что обращения в администрацию оказались безрезультатными, потому что владелец аварийного колодца на Альпийской 23 неизвестен.
Ситуация обострилась: фекальная вода стала топить подвалы и даже некоторые дома. Один из местных жителей поделился, что звонок в администрацию ничего не дал.
Колодец уже прочищали ранее, но ситуация улучшалась лишь ненадолго. Предполагается, что проблема в другой канализации, колодец на Альпийской 23 — всего лишь промежуточный, значит может быть забит другой колодец, который пока не могут найти.