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Posted 17 января, 12:46

Published 17 января, 12:46

Modified 17 января, 14:00

Updated 17 января, 14:00

Канализация затопила частный сектор

Ручей из фекалий на улицах Новосибирска — что произошло на самом деле

17 января 2025, 12:46
Фото: 1MI. Канализация затопила частный сектор
Прокуратура проверит жалобы местных жителей о затоплении частного сектора нечистотами.

«Вонючая вода течет во дворы», — рассказали возмущенные новосибирцы в материале «Прецедента». Жители ул. Высотной предоставили фото желто-коричневого льда, покрывшего дороги. Сообщается, что обращения в администрацию оказались безрезультатными, потому что владелец аварийного колодца на Альпийской 23 неизвестен.

Ситуация обострилась: фекальная вода стала топить подвалы и даже некоторые дома. Один из местных жителей поделился, что звонок в администрацию ничего не дал.

Колодец уже прочищали ранее, но ситуация улучшалась лишь ненадолго. Предполагается, что проблема в другой канализации, колодец на Альпийской 23 — всего лишь промежуточный, значит может быть забит другой колодец, который пока не могут найти.

Лед из канализационной воды
Лед из канализационной воды. Фото: Прецедент
Центральный район Новосибирска остался без отопления
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