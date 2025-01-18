19-летний водитель на иномарке влетел в толпу прохожих — есть пострадавшие

По сообщению Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла на улице Немировича-Данченко, недалеко от Ледового дворца. Водитель, родившийся в 2005 году, потерял контроль над автомобилем, и его машина сбила двух пешеходов, которые двигались по тротуару. В момент происшествия они, вероятно, не ожидали возникновения опасности.