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Posted 18 января, 02:34

Published 18 января, 02:34

Modified 18 января, 02:36

Updated 18 января, 02:36

Автомобиль, угодивший в ДТП

19-летний водитель на иномарке влетел в толпу прохожих — есть пострадавшие

18 января 2025, 02:34
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области. Автомобиль, угодивший в ДТП

В Новосибирске 19-летний водитель иномарки влетел в толпу прохожих

Жесткое ДТП произошло вблизи ЛДС в Новосибирске — 19-летний парень на Mitsubishi выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

17 января 2025 года, Новосибирск — Вечером в пятницу, около 22:15, в Леринском районе произошел дорожно-транспортный инцидент, в котором пострадали два пешехода. Молодой водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, управляя транспортом, не смог справиться с управлением, что привело к столкновению с людьми, находившимися на тротуаре.

По сообщению Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла на улице Немировича-Данченко, недалеко от Ледового дворца. Водитель, родившийся в 2005 году, потерял контроль над автомобилем, и его машина сбила двух пешеходов, которые двигались по тротуару. В момент происшествия они, вероятно, не ожидали возникновения опасности.

Оба пешехода получили травмы различной степени тяжести. Информация о характере повреждений уточняется. На место происшествия немедленно выехали сотрудники медицинской службы, которые оказали первую помощь пострадавшим.

Автомобиль, угодивший в ДТП
Автомобиль, угодивший в ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Сейчас на месте продолжаются работы сотрудников ДПС, которые устанавливают точные причины происшествия. Отметим, что в этот же день жесткое ДТП произошло на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе — водитель на легковушки врезался в фуру, не обошлось без травм.

Иномарка в Новосибирске влетела в фуру — водитель пострадал
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Травмы#Ледовый дворец#Пешеходы#Госавтоинспекция
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