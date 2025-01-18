19-летний водитель на иномарке влетел в толпу прохожих — есть пострадавшие

Posted 18 января, 02:34
Published 18 января, 02:34
Modified 18 января, 02:36
Updated 18 января, 02:36
17 января 2025 года, Новосибирск — Вечером в пятницу, около 22:15, в Леринском районе произошел дорожно-транспортный инцидент, в котором пострадали два пешехода. Молодой водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, управляя транспортом, не смог справиться с управлением, что привело к столкновению с людьми, находившимися на тротуаре.
По сообщению Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла на улице Немировича-Данченко, недалеко от Ледового дворца. Водитель, родившийся в 2005 году, потерял контроль над автомобилем, и его машина сбила двух пешеходов, которые двигались по тротуару. В момент происшествия они, вероятно, не ожидали возникновения опасности.
Оба пешехода получили травмы различной степени тяжести. Информация о характере повреждений уточняется. На место происшествия немедленно выехали сотрудники медицинской службы, которые оказали первую помощь пострадавшим.
Сейчас на месте продолжаются работы сотрудников ДПС, которые устанавливают точные причины происшествия. Отметим, что в этот же день жесткое ДТП произошло на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе — водитель на легковушки врезался в фуру, не обошлось без травм.