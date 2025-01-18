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Posted 18 января, 07:13

Published 18 января, 07:13

Modified 18 января, 07:15

Updated 18 января, 07:15

Работа сотрудников МЧС

Беспилотники летают над Новосибирской областью — что происходит

18 января 2025, 07:13
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области. Работа сотрудников МЧС

В Новосибирской области использют беспилотники для поиска нелегальных купелей

В Новосибирской области ищут самодельные купели с помощью беспилотников, сообщили в ГУ МЧС по региону.

С 18 по 20 января в Новосибирской области начнется масштабная проверка водоемов, чтобы выявить самодельные купели, которые могут представлять опасность для здоровья. В операции участвуют сотрудники местных администраций, МВД, МЧС, спасатели и волонтеры. В отличие от традиционных патрулей, к поискам также подключат беспилотники МЧС России.

Представители регионального МЧС сообщили, что БПЛА будут использовать для съемки мест, где организуются нелегальные купели. С помощью фотографий и видеозаписей информация будет передаваться в патрули, которые сразу же направляются на место происшествия. В случае обнаружения самодельных купелей, организаторы будут привлечены к ответственности.

Местные власти предупредили жителей о повышенных рисках, связанных с зимними водоемами. Из-за теплой погоды структура льда на реках Обь, Иня и Бердь неоднородна, что делает выход на лед небезопасным. Особенно опасно передвигаться по льду, если это не разрешенные ледовые переправы. Кроме того, запрещен проезд автомобилей по замерзшим водоемам, что также может привести к трагическим последствиям.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Спасатели#МЧС#Опасность#Лед#Беспилотники#Купели
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