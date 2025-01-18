Беспилотники летают над Новосибирской областью — что происходит

Posted 18 января, 07:13
Published 18 января, 07:13
Modified 18 января, 07:15
Updated 18 января, 07:15
С 18 по 20 января в Новосибирской области начнется масштабная проверка водоемов, чтобы выявить самодельные купели, которые могут представлять опасность для здоровья. В операции участвуют сотрудники местных администраций, МВД, МЧС, спасатели и волонтеры. В отличие от традиционных патрулей, к поискам также подключат беспилотники МЧС России.
Представители регионального МЧС сообщили, что БПЛА будут использовать для съемки мест, где организуются нелегальные купели. С помощью фотографий и видеозаписей информация будет передаваться в патрули, которые сразу же направляются на место происшествия. В случае обнаружения самодельных купелей, организаторы будут привлечены к ответственности.
Местные власти предупредили жителей о повышенных рисках, связанных с зимними водоемами. Из-за теплой погоды структура льда на реках Обь, Иня и Бердь неоднородна, что делает выход на лед небезопасным. Особенно опасно передвигаться по льду, если это не разрешенные ледовые переправы. Кроме того, запрещен проезд автомобилей по замерзшим водоемам, что также может привести к трагическим последствиям.