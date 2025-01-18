Беспилотники летают над Новосибирской областью — что происходит

Местные власти предупредили жителей о повышенных рисках, связанных с зимними водоемами. Из-за теплой погоды структура льда на реках Обь, Иня и Бердь неоднородна, что делает выход на лед небезопасным. Особенно опасно передвигаться по льду, если это не разрешенные ледовые переправы. Кроме того, запрещен проезд автомобилей по замерзшим водоемам, что также может привести к трагическим последствиям.