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Posted 18 января, 11:51

Published 18 января, 11:51

Modified 18 января, 11:53

Updated 18 января, 11:53

Обманщик похитил средства

Беспринципный новосибирец под предлогом помощи похитил деньги у пенсионера

18 января 2025, 11:51
Фото: Изображение Midjourney. Обманщик похитил средства
Приятный молодой человек предложил помощь 74-летнему мужчине, когда тот пытался обналичить средства в продуктовом магазине. Сейчас добродетеля разыскивает полиция.

Сибиряк заметил возле банкомата в продуктовом магазине на Никитина пожилого мужчину, у которого не получалось снять деньги. Под предлогом помощи, неизвестный провел несколько операций, после которых 18 тысяч пенсионера исчезли со счета.

Сейчас подозреваемого разыскивают в ГУМ МВД Новосибирска. Правоохранители просят граждан о содействии при опознании злоумышленника. На видеозаписи с камер магазина можно разглядеть его приметы, несмотря на явные попытки подозреваемого скрыть лицо.

Ранее новосибирцев предупредили о новых мошеннических приемах, на которые легко попасться.

Видео: Изображение Midjourney. Источник видео: соцсети
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