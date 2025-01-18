Беспринципный новосибирец под предлогом помощи похитил деньги у пенсионера

Posted 18 января, 11:51
Published 18 января, 11:51
Modified 18 января, 11:53
Updated 18 января, 11:53
Сибиряк заметил возле банкомата в продуктовом магазине на Никитина пожилого мужчину, у которого не получалось снять деньги. Под предлогом помощи, неизвестный провел несколько операций, после которых 18 тысяч пенсионера исчезли со счета.
Сейчас подозреваемого разыскивают в ГУМ МВД Новосибирска. Правоохранители просят граждан о содействии при опознании злоумышленника. На видеозаписи с камер магазина можно разглядеть его приметы, несмотря на явные попытки подозреваемого скрыть лицо.
Ранее новосибирцев предупредили о новых мошеннических приемах, на которые легко попасться.