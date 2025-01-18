Британскую шиншиллу драгоценного окраса предлагают за 100 тысяч в Новосибирске

Posted 18 января, 14:02
Published 18 января, 14:02
Modified 18 января, 14:04
Updated 18 января, 14:04
Как указано в объявлении, по характеру кот игривый, ласковый и любвеобильный, но «в меру». Роскошная шубка окраса, похожего на шиншиллу, доказывает породистость животного. Продавец предлагает заинтересованным прислать в частном порядке дополнительные фотографии и видео.
Порода кошек британская шиншилла известна миролюбивым и покладистым характером. Таких котеек без опасений берут в дом семьи с детьми.
Британская шиншилла не имеет особых сложностей в содержании, животные умные и быстро привыкают к лотку. Питание кошек должно быть сбалансированным: это свежая и натуральная еда или специализированный промышленный корм.
Однако эта порода не терпит холода, сквозняков и сырости. Аристократы точно не смогут жить на улице. Содержать такую кошку стоит в теплом, сухом и чистом доме.
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