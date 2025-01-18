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Posted 18 января, 14:02

Published 18 января, 14:02

Modified 18 января, 14:04

Updated 18 января, 14:04

Британская шиншилла

Британскую шиншиллу драгоценного окраса предлагают за 100 тысяч в Новосибирске

18 января 2025, 14:02
Фото: Avito.ru. Британская шиншилла
Породистому коту с умилительной мордашкой и королевским происхождением ищут новых хозяев. На платформе бесплатных объявлений за роскошного питомца просят 100 000 рублей.

Как указано в объявлении, по характеру кот игривый, ласковый и любвеобильный, но «в меру». Роскошная шубка окраса, похожего на шиншиллу, доказывает породистость животного. Продавец предлагает заинтересованным прислать в частном порядке дополнительные фотографии и видео.

Порода кошек британская шиншилла известна миролюбивым и покладистым характером. Таких котеек без опасений берут в дом семьи с детьми.

Британская шиншилла не имеет особых сложностей в содержании, животные умные и быстро привыкают к лотку. Питание кошек должно быть сбалансированным: это свежая и натуральная еда или специализированный промышленный корм.

Однако эта порода не терпит холода, сквозняков и сырости. Аристократы точно не смогут жить на улице. Содержать такую кошку стоит в теплом, сухом и чистом доме.

Ранее стало известно, как выглядит разноцветный британец за 150 тысяч рублей.

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