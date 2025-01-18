Бросила ребенка и пошла за водкой: нерадивая мать напилась и потеряла дочь на вокзале

Posted 18 января, 07:52
Published 18 января, 07:52
Modified 18 января, 07:54
Updated 18 января, 07:54
В Новосибирске произошел тревожный инцидент: 37-летняя иркутянка бросила свою 1,5-годовалую дочь без какого-либо присмотра взрослых в здании вокзала и отправилась в магазин за спиртным. Мать, ожидая поезд, решила скоротать время с бутылочкой алкоголя. После выпивки она потеряла способность нормально двигаться и ориентироваться в пространстве. Когда женщина вернулась в комнату матери и ребенка, она обнаружила, что малышка упала с кроватки и получила ушиб лобной области.
По данным транспортной полиции, девочка начала плакать от боли, пока не пришли на помощь. Пострадавшую немедленно доставили в больницу, где был зафиксирован ушиб головы. Ребенок был помещен в социальное учреждение Новосибирска до завершения расследования.
Кроме того, мать, оставившая дочь без присмотра, была привлечена к административной ответственности. В отношении нее был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Также женщину оштрафовали за отказ от медицинского освидетельствования, что лишь усугубило ее положение. Материалы дела были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних Иркутской области для дальнейшего решения судьбы ребенка.
По данным транспортной полиции, девочка начала плакать от боли, пока не пришли на помощь. Пострадавшую немедленно доставили в больницу, где был зафиксирован ушиб головы. Ребенок был помещен в социальное учреждение Новосибирска до завершения расследования.
Кроме того, мать, оставившая дочь без присмотра, была привлечена к административной ответственности. В отношении нее был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Также женщину оштрафовали за отказ от медицинского освидетельствования, что лишь усугубило ее положение. Материалы дела были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних Иркутской области для дальнейшего решения судьбы ребенка.