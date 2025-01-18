Бросила ребенка и пошла за водкой: нерадивая мать напилась и потеряла дочь на вокзале

В Новосибирске произошел тревожный инцидент: 37-летняя иркутянка бросила свою 1,5-годовалую дочь без какого-либо присмотра взрослых в здании вокзала и отправилась в магазин за спиртным. Мать, ожидая поезд, решила скоротать время с бутылочкой алкоголя. После выпивки она потеряла способность нормально двигаться и ориентироваться в пространстве. Когда женщина вернулась в комнату матери и ребенка, она обнаружила, что малышка упала с кроватки и получила ушиб лобной области.