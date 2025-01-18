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Posted 18 января, 03:54

Published 18 января, 03:54

Modified 18 января, 03:56

Updated 18 января, 03:56

Терминал оплаты

Что делать, если кондуктор не принимает оплату картой — правила проезда

18 января 2025, 03:54
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Терминал оплаты

Новосибирцы могут не платить за проезд, если валидатор не считывает карту

В мэрии Новосибирска рассказали, что делать горожанам, если в общественном транспорте не проходит оплата картой.

С 1 января 2025 года в Новосибирске начал свою работу новый транспортный оператор — «СберТройка», что привело к возникновению трудностей у горожан с оплатой проезда через транспортные карты. В случае, если валидатор в автобусах, трамваях или троллейбусах не считывает карту, пассажиры не обязаны оплачивать проезд. О данной ситуации сообщили в мэрии города.

По пояснению представителей департамента транспорта и дорожного комплекса, если валидатор не реагирует на попытку оплаты с помощью карты, с пассажиров нельзя требовать оплаты иным способом, будь то наличные деньги или банковская карта. Это объясняется тем, что договор на перевозку является публичным, и перевозчик обязан предоставить услугу, вне зависимости от сбоев в системе.

Кроме того, мэрия подчеркнула, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ, договор перевозки на общественном транспорте считается публичным, и каждый пассажир имеет право на транспортировку, даже если система оплаты в данный момент не функционирует.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Общественный транспорт#Оплата#СберТройка
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