Что делать, если кондуктор не принимает оплату картой — правила проезда

По пояснению представителей департамента транспорта и дорожного комплекса, если валидатор не реагирует на попытку оплаты с помощью карты, с пассажиров нельзя требовать оплаты иным способом, будь то наличные деньги или банковская карта. Это объясняется тем, что договор на перевозку является публичным, и перевозчик обязан предоставить услугу, вне зависимости от сбоев в системе.