Что делать, если кондуктор не принимает оплату картой — правила проезда

Posted 18 января, 03:54
Published 18 января, 03:54
Modified 18 января, 03:56
Updated 18 января, 03:56
С 1 января 2025 года в Новосибирске начал свою работу новый транспортный оператор — «СберТройка», что привело к возникновению трудностей у горожан с оплатой проезда через транспортные карты. В случае, если валидатор в автобусах, трамваях или троллейбусах не считывает карту, пассажиры не обязаны оплачивать проезд. О данной ситуации сообщили в мэрии города.
По пояснению представителей департамента транспорта и дорожного комплекса, если валидатор не реагирует на попытку оплаты с помощью карты, с пассажиров нельзя требовать оплаты иным способом, будь то наличные деньги или банковская карта. Это объясняется тем, что договор на перевозку является публичным, и перевозчик обязан предоставить услугу, вне зависимости от сбоев в системе.
Кроме того, мэрия подчеркнула, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ, договор перевозки на общественном транспорте считается публичным, и каждый пассажир имеет право на транспортировку, даже если система оплаты в данный момент не функционирует.