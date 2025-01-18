День рождения отмечает медведица из Новосибирского зоопарка

Posted 18 января, 10:00
Published 18 января, 10:00
Modified 18 января, 10:17
Updated 18 января, 10:17
Уссурийская медведица Челси празднует свой 11-й день рождения. В Новосибирский зоопарк дружелюбного медвежонка, ставшего любимицей сотрудников и посетителей, привезли в апреле 2014 года.
Четыре года спустя медведица родила троих здоровых медвежат, которые сейчас содержатся в других зоологических парках.
Сотрудники зоопарка рассказывают, что в теплое время года Челси любит подремать в гамаке или на бревнах и прохлаждаться в бассейне. Глядя на фото, можно ошибочно решить, что уссурийские медведи неуклюжи и похожи на плюшевых мишек. Но это совсем не так, ведь Челси — сильная, быстрая и ловкая медведица. С 2022 года она живет в большом вольере, где и применяет свои навыки.
Сейчас Челси находится в зимней спячке, как ей и положено.
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