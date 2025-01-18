День рождения отмечает медведица из Новосибирского зоопарка

Сотрудники зоопарка рассказывают, что в теплое время года Челси любит подремать в гамаке или на бревнах и прохлаждаться в бассейне. Глядя на фото, можно ошибочно решить, что уссурийские медведи неуклюжи и похожи на плюшевых мишек. Но это совсем не так, ведь Челси — сильная, быстрая и ловкая медведица. С 2022 года она живет в большом вольере, где и применяет свои навыки.