atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 10:00

Published 18 января, 10:00

Modified 18 января, 10:17

Updated 18 января, 10:17

Медведица Челси

День рождения отмечает медведица из Новосибирского зоопарка

18 января 2025, 10:00
Фото: Соцсети Новосибирского зоопарка. Медведица Челси
Медведице Челси, любимице Новосибирского зоопарка, сегодня исполнилось 11 лет.

Уссурийская медведица Челси празднует свой 11-й день рождения. В Новосибирский зоопарк дружелюбного медвежонка, ставшего любимицей сотрудников и посетителей, привезли в апреле 2014 года.

Четыре года спустя медведица родила троих здоровых медвежат, которые сейчас содержатся в других зоологических парках.

Сотрудники зоопарка рассказывают, что в теплое время года Челси любит подремать в гамаке или на бревнах и прохлаждаться в бассейне. Глядя на фото, можно ошибочно решить, что уссурийские медведи неуклюжи и похожи на плюшевых мишек. Но это совсем не так, ведь Челси — сильная, быстрая и ловкая медведица. С 2022 года она живет в большом вольере, где и применяет свои навыки.

Сейчас Челси находится в зимней спячке, как ей и положено.

Ранее бойцы СВО рассказали, как кошки и собаки помогают им.

Беспризорные собаки напали на детей в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Продажу вейпов могут запретить в РоссииМошенники используют Сферум для обмана школьниковНовосибирцам рассказали, кто может претендовать на ежемесячную выплату в 12 тысяч
#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Животные#Россия#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика