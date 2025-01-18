ФСБ задержала сибирячку за помощь мигрантам — у нее нашли десятки подделок

Posted 18 января, 01:59
Published 18 января, 01:59
Modified 18 января, 02:01
Updated 18 января, 02:01
Сибирячка оказалась в центре расследования по мигрантскому делу. Женщина организовывала поставку фальшивых документов, которые позволяли мигрантам обходить российское законодательство и оставаться на территории страны без должных оснований.
Как выяснили следственные органы, подозреваемая изготовляла ненастоящие сертификаты, подтверждающие знание русского языка, истории России и основ законодательства. Кроме того, она занималась фальсификацией квитанций об оплате трудового патента и уведомлений о прибытии иностранных граждан. В результате своей деятельности она организовала более 50 случаев предоставления фальшивых документов.
При проведении обысков в автомобиле и квартире задержанной были обнаружены устройства, использовавшиеся для подделки документов, такие как термотрансферный принтер для чеков, оргтехника и мобильные телефоны. Эти средства помогали женщине не только изготовлять фальшивки, но и распространять их среди мигрантов.
На основе собранных доказательств в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан через Россию). Если вина будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет и штраф в размере до полумиллиона рублей.
Этот случай стал частью более широкого усилия правоохранительных органов по борьбе с нелегальной миграцией и подделкой миграционных документов. Такие преступления представляют серьезную угрозу для государственной безопасности и стабильности, так как способствуют несанкционированному пребыванию граждан в стране. В последнее время в Новосибирской области наблюдается рост случаев фальсификации документов, что привлекает внимание властей и требует усиления контроля.