ФСБ задержала сибирячку за помощь мигрантам — у нее нашли десятки подделок

Этот случай стал частью более широкого усилия правоохранительных органов по борьбе с нелегальной миграцией и подделкой миграционных документов. Такие преступления представляют серьезную угрозу для государственной безопасности и стабильности, так как способствуют несанкционированному пребыванию граждан в стране. В последнее время в Новосибирской области наблюдается рост случаев фальсификации документов, что привлекает внимание властей и требует усиления контроля.