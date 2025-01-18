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Posted 18 января, 01:59

Published 18 января, 01:59

Modified 18 января, 02:01

Updated 18 января, 02:01

Кадры с задержания

ФСБ задержала сибирячку за помощь мигрантам — у нее нашли десятки подделок

18 января 2025, 01:59
Фото: Пограничное управление УФСБ России по Новосибирской области. Кадры с задержания

Жительница Новосибирска задержана за незаконную легализацию мигрантов

Специалисты Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области задержали местную жительницу, которая организовала схему незаконной легализации мигрантов.

Сибирячка оказалась в центре расследования по мигрантскому делу. Женщина организовывала поставку фальшивых документов, которые позволяли мигрантам обходить российское законодательство и оставаться на территории страны без должных оснований.

Как выяснили следственные органы, подозреваемая изготовляла ненастоящие сертификаты, подтверждающие знание русского языка, истории России и основ законодательства. Кроме того, она занималась фальсификацией квитанций об оплате трудового патента и уведомлений о прибытии иностранных граждан. В результате своей деятельности она организовала более 50 случаев предоставления фальшивых документов.

При проведении обысков в автомобиле и квартире задержанной были обнаружены устройства, использовавшиеся для подделки документов, такие как термотрансферный принтер для чеков, оргтехника и мобильные телефоны. Эти средства помогали женщине не только изготовлять фальшивки, но и распространять их среди мигрантов.

На основе собранных доказательств в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан через Россию). Если вина будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет и штраф в размере до полумиллиона рублей.

Этот случай стал частью более широкого усилия правоохранительных органов по борьбе с нелегальной миграцией и подделкой миграционных документов. Такие преступления представляют серьезную угрозу для государственной безопасности и стабильности, так как способствуют несанкционированному пребыванию граждан в стране. В последнее время в Новосибирской области наблюдается рост случаев фальсификации документов, что привлекает внимание властей и требует усиления контроля.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Мигранты#Уголовное дело#ФСБ#Контроль#Сертификаты#Фальсификация
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