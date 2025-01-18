ХК «Сибирь» вновь «продула» гостям в матче КХЛ на домашней арене

Состоявшийся овертайм не принес решения, и матч перешел в серию буллитов. В этой решающей дуэли удача была на стороне «Локомотива». Байрон Фрейз, отличившийся в буллитах, стал автором победного гола. Итоговый результат встречи — 2:3 в пользу ярославцев.