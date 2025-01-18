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Posted 18 января, 04:39

Published 18 января, 04:39

Modified 18 января, 04:41

Updated 18 января, 04:41

Фото матча

ХК «Сибирь» вновь «продула» гостям в матче КХЛ на домашней арене

18 января 2025, 04:39
Фото: ХК «Сибирь». Фото матча

ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» по буллитам в Новосибирске

Хоккейный клуб «Сибирь» 17 января принял у себя на льду одного из лидеров Западной конференции — ярославский «Локомотив».

Основное время матча прошло в остром соперничестве, с обменом голами и напряженной борьбой на каждой минуте. Первоначально гости из Ярославля вышли вперед: на 13-й минуте первого периода Никита Кирьянов открыл счет, поразив ворота Антона Красоткина. Однако на старте второго периода канадский нападающий «Сибири» Тэйлор Бек восстановил равновесие, реализовав свой момент.

В третьем периоде команды продолжили борьбу с полной отдачей, и оба коллектива вновь обменялись шайбами. Владимир Бутузов вывел «Сибирь» вперед, но спустя несколько минут Артур Каюмов из «Локомотива» восстановил паритет.

Состоявшийся овертайм не принес решения, и матч перешел в серию буллитов. В этой решающей дуэли удача была на стороне «Локомотива». Байрон Фрейз, отличившийся в буллитах, стал автором победного гола. Итоговый результат встречи — 2:3 в пользу ярославцев.

Статистика игры:

  • Шайбы за «Сибирь»: Тэйлор Бек, Владимир Бутузов
  • Шайбы за «Локомотив»: Никита Кирьянов, Артур Каюмов
  • Победный буллит: Байрон Фрейз

После матча главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил, что его подопечные продемонстрировали хорошую игру, особенно в условиях ограниченного времени на тренировки. Он также подчеркнул важность командного духа и отметил качественную игру вратаря гостей, Алексея Мельничука.

На данный момент «Сибирь» занимает 8-е место в Восточной конференции КХЛ с 44 очками после 45 матчей. Следующий матч новосибирцы проведут на своей арене против ЦСКА в воскресенье, 19 января.

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