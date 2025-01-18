Иномарка в Новосибирске влетела в фуру — водитель пострадал

Posted 18 января, 02:24
Published 18 января, 02:24
Modified 18 января, 02:26
Updated 18 января, 02:26
В Заельцовском районе города произошла серьезная авария, в результате которой молодой водитель легкового автомобиля получил травму. Столкновение произошло в 14:20 на 1-м Мочищенском шоссе, в районе дома 19А, когда 23-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat не успел избежать столкновения с грузовиком Scania.
По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, грузовик под управлением водителя 1983 года рождения двигался по 1-му Мочищенскому шоссе в сторону улицы Кедровая. При повороте налево он столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился молодой человек, родившийся в 2002 году. Суть инцидента — на момент столкновения легковой автомобиль двигался на высокой скорости, что привело к тяжести удара.
После столкновения водитель Volkswagen был экстренно госпитализирован с переломом левого плечевого сустава. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь, но состояние пострадавшего в момент происшествия оставалось тяжелым. Все обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.