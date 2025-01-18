Иномарка в Новосибирске влетела в фуру — водитель пострадал

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, грузовик под управлением водителя 1983 года рождения двигался по 1-му Мочищенскому шоссе в сторону улицы Кедровая. При повороте налево он столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился молодой человек, родившийся в 2002 году. Суть инцидента — на момент столкновения легковой автомобиль двигался на высокой скорости, что привело к тяжести удара.