Иномарка влетела в толпу болельщиков — подробности жуткого ДТП на Октябрьском мосту

Posted 18 января, 06:20
Published 18 января, 06:20
Modified 18 января, 06:26
Updated 18 января, 06:26
Вечером 17 января 2025 года на Октябрьском мосту автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на тротуар и врезался в группу людей, стоявших на обочине в ожидании автобуса после матча КХЛ. В результате аварии пострадали два человека, получившие травмы различной степени тяжести.
Время происшествия — около 22:15. По словам очевидцев в разговоре с КП-Новосибирск, они находились на остановке и ожидали общественный транспорт, когда все произошло буквально на глазах. Один из свидетелей рассказал, что в момент происшествия его семья находилась всего в нескольких метрах от места столкновения, и только чудом избежала попадания под колеса автомобиля. Они заметили автомобиль, который резко потерял контроль и врезался в людей, стоявших на тротуаре. В результате столкновения пострадавшие люди с криками упали прямо перед ними.
На месте происшествия моментально отреагировали сотрудники правоохранительных органов и медицинской службы, которые оказали помощь пострадавшим. Вскоре стало известно, что два человека получили травмы, но, как отметили очевидцы, оба смогли встать на ноги с помощью прохожих, оказавших первую помощь. При этом один из очевидцев отметил, что ситуация была крайне напряженной, а люди, стоявшие рядом, не сразу смогли осознать, что произошло.
Как сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области, водитель иномарки — 19-летний молодой человек — потерял управление, что стало причиной наезда на пешеходов. Причины потери контроля над автомобилем пока не уточняются. По предварительным данным, водитель был зажат между двумя автомобилями и, возможно, был вынужден резко маневрировать, чтобы избежать столкновения. В результате его автомобиль вылетел на тротуар, где в этот момент находились люди.