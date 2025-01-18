Иномарка влетела в толпу болельщиков — подробности жуткого ДТП на Октябрьском мосту

Время происшествия — около 22:15. По словам очевидцев в разговоре с КП-Новосибирск, они находились на остановке и ожидали общественный транспорт, когда все произошло буквально на глазах. Один из свидетелей рассказал, что в момент происшествия его семья находилась всего в нескольких метрах от места столкновения, и только чудом избежала попадания под колеса автомобиля. Они заметили автомобиль, который резко потерял контроль и врезался в людей, стоявших на тротуаре. В результате столкновения пострадавшие люди с криками упали прямо перед ними.