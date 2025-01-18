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Posted 18 января, 02:07

Published 18 января, 02:07

Modified 18 января, 02:09

Updated 18 января, 02:09

Девушка с телефоном

Как платить за проезд по новой системе — куда задать вопросы

18 января 2025, 02:07
Фото: 1MI. Девушка с телефоном

В Новосибирске пройдет «Прямая линия» по вопросам новой системы оплаты проезда

21 января жители Новосибирской области смогут узнать все подробности о внедрении новой системы оплаты проезда в общественном транспорте.

В этот день с 10:00 до 12:00 приемная губернатора региона проведет телефонную прямую линию. На вопросы жителей ответят сотрудники администрации, а также представители компании «Тройка», которая участвует в разработке и внедрении нынешней системы оплаты.

Задать вопросы можно будет по бесплатному номеру телефона +7(800)-101-84-73. Прямая линия станет удобной возможностью для жителей региона узнать, как новые изменения повлияют на оплату проезда и какие новшества вступят в силу. Это особенно важно в свете перехода на электронные способы оплаты и адаптации транспорта к современным технологиям.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Губернатор#Общественный транспорт#Тройка#Оплата проезда#Прямая линия
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