Как платить за проезд по новой системе — куда задать вопросы

Задать вопросы можно будет по бесплатному номеру телефона +7(800)-101-84-73. Прямая линия станет удобной возможностью для жителей региона узнать, как новые изменения повлияют на оплату проезда и какие новшества вступят в силу. Это особенно важно в свете перехода на электронные способы оплаты и адаптации транспорта к современным технологиям.