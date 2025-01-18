Как платить за проезд по новой системе — куда задать вопросы

Posted 18 января, 02:07
Published 18 января, 02:07
Modified 18 января, 02:09
Updated 18 января, 02:09
В этот день с 10:00 до 12:00 приемная губернатора региона проведет телефонную прямую линию. На вопросы жителей ответят сотрудники администрации, а также представители компании «Тройка», которая участвует в разработке и внедрении нынешней системы оплаты.
Задать вопросы можно будет по бесплатному номеру телефона +7(800)-101-84-73. Прямая линия станет удобной возможностью для жителей региона узнать, как новые изменения повлияют на оплату проезда и какие новшества вступят в силу. Это особенно важно в свете перехода на электронные способы оплаты и адаптации транспорта к современным технологиям.