Клещи проснулись в Сибири — стоит ли опасаться нападения насекомых

Posted 18 января, 11:39
Published 18 января, 11:39
Modified 18 января, 11:41
Updated 18 января, 11:41
10 января клещ укусил пятилетнего мальчика. Медики извлекли и обследовали паразита. Инфекций у клеща не обнаружили, однако ребенка оставили под наблюдением, сообщает Роспотребнадзор.
Энтомологи предположили, что аномально теплая погода в этом году могла повлиять на биоритмы живых существ. В связи с нехарактерным температурным режимом для зимы в России, некоторые клещи могли выйти из спячки намного раньше положенного.
Специалисты предупредили, что столкнутся с паразитами можно уже при появлении первых проталин.