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Posted 18 января, 11:39

Published 18 января, 11:39

Modified 18 января, 11:41

Updated 18 января, 11:41

Клещ укусил ребенка

Клещи проснулись в Сибири — стоит ли опасаться нападения насекомых

18 января 2025, 11:39
Фото: Изображение Midjourney. Клещ укусил ребенка
В Томской области пятилетний ребенок был укушен клещом. Эксперты предполагают, что причина внезапного пробуждения некоторых насекомых заключается в аномально высоких температурах.

10 января клещ укусил пятилетнего мальчика. Медики извлекли и обследовали паразита. Инфекций у клеща не обнаружили, однако ребенка оставили под наблюдением, сообщает Роспотребнадзор.

Энтомологи предположили, что аномально теплая погода в этом году могла повлиять на биоритмы живых существ. В связи с нехарактерным температурным режимом для зимы в России, некоторые клещи могли выйти из спячки намного раньше положенного.

Специалисты предупредили, что столкнутся с паразитами можно уже при появлении первых проталин.

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