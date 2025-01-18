Когда откроют проезд по улице Ленина в Новосибирске

Улица Ленина в последние недели была одним из главных объектов городских новогодних торжеств. Здесь проходили праздничные мероприятия, устанавливались украшения, создавая атмосферу праздника для горожан и гостей города. Весь этот период улица была перекрыта для автомобильного движения, став центром культурных и развлекательных событий. Но были и негативные моменты горожан — например, навязчивые аниматоры в плюшевых костюмах, которые буквально вымогали деньги у гуляющих людей. Из-за этого мэрия Новсибирска обратилась в полицию.