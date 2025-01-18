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Posted 18 января, 04:02

Published 18 января, 04:02

Modified 18 января, 04:04

Updated 18 января, 04:04

Арка на улице Ленина

Когда откроют проезд по улице Ленина в Новосибирске

18 января 2025, 04:02
Фото: atas.info. Арка на улице Ленина

В Новосибирске проезд по улице Ленина откроют в феврале

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Стало известно, когда центральная улица Ленина перестанет быть пешеходной, движение автомобилей по ней начнется не раньше февраля.

С 1 февраля 2025 года улица Ленина в Новосибирске вновь откроется для движения автомобилей, завершив свой временный статус пешеходной зоны. Эта мера, введенная на время новогодних праздников, подходит к концу, и теперь город возвращается к привычному ритму. Демонтаж праздничных украшений начнется с 1 по 10 февраля, что и станет завершением временных ограничений для транспорта.

Улица Ленина в последние недели была одним из главных объектов городских новогодних торжеств. Здесь проходили праздничные мероприятия, устанавливались украшения, создавая атмосферу праздника для горожан и гостей города. Весь этот период улица была перекрыта для автомобильного движения, став центром культурных и развлекательных событий. Но были и негативные моменты горожан — например, навязчивые аниматоры в плюшевых костюмах, которые буквально вымогали деньги у гуляющих людей. Из-за этого мэрия Новсибирска обратилась в полицию.

Сейчас городские власти проводят работы по демонтажу всех временных конструкций, а уже с 11 февраля улица вновь откроется для транспортных потоков. Для водителей, которые планируют передвигаться по центру города, важно учесть это изменение, так как оно затронет организацию дорожного движения. Возможные затруднения на дорогах будут вызваны увеличением потока автомобилей, что требует внимания со стороны местных властей и водителей

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мэрия#Новый год#Улица Ленина#Пешеходная зона#Дорожное движение#Новый год в Новосибирске 2025
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