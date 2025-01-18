Крещенские морозы придут в Новосибирск, но в другой день

Posted 18 января, 02:53
Published 18 января, 02:53
Modified 18 января, 02:55
Updated 18 января, 02:55
По прогнозу погодного портала AccuWeather, холодная погода начнется в столице Сибири уже с первых дней февраля. В ночь с 1 на 2 февраля температура может опуститься до -30°C. Такая холодная волна продержится в городе до 11 числа, когда синоптики прогнозируют её отступление. Однако это не значит, что морозы уйдут навсегда — в середине месяца в Новосибирск снова придет похолодание, и в ночные часы температура вновь может опускаться до -28°C.
Судя по последним данным Западно-Сибирского гидрометцентра, февраль-2025 будет отличаться не только холодом, но и характерной для сибирской зимы нестабильностью. После 11 февраля морозы могут ослабнуть, но к середине второй декады месяца снова похолодает, особенно в ночное время.
Отметим, что в отличие от традиционных Крещенских морозов, в этом году сильного похолодания в день праздника не ожидается. В 2025 году температура в Новосибирске на Крещение (19 января) останется в пределах -5°C…-10°C, а ночью температура может упасть до -11°C…-16°C.