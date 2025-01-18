Крещенские морозы придут в Новосибирск, но в другой день

По прогнозу погодного портала AccuWeather, холодная погода начнется в столице Сибири уже с первых дней февраля. В ночь с 1 на 2 февраля температура может опуститься до -30°C. Такая холодная волна продержится в городе до 11 числа, когда синоптики прогнозируют её отступление. Однако это не значит, что морозы уйдут навсегда — в середине месяца в Новосибирск снова придет похолодание, и в ночные часы температура вновь может опускаться до -28°C.