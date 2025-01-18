atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 10:49

Published 18 января, 10:49

Modified 18 января, 11:13

Updated 18 января, 11:13

Огромная дыра образовалась в крыше здания

Крыша детского центра обрушилась в Новосибирской области

18 января 2025, 10:49
Фото: Соцсети. Огромная дыра образовалась в крыше здания
В Барабинске частично обрушилась крыша местного Центра дополнительного образования. Снимки с места происшествия распространились в социальных сетях.

Сегодня в Центре дополнительного образования детей на ул. Деповская, 17 с северной стороны здания частично обрушилась крыша.

Как сообщают местные жители, центр проводит занятия для детей по выходным включительно. Однако информации о пострадавших нет. Официальных сообщений о причинах и последствиях инцидента также не поступало.

Местные жители негодуют: пользователи комментируют, что состояние муниципальных детских образовательных организаций в Барабинске оставляет желать лучшего.

Ранее нетрезвая горе-мать потеряла ребенка на вокзале в Новосибирске.

Причина обрушения неизвестна
Причина обрушения неизвестна
Причина обрушения неизвестна. Фото: Соцсети
Годовалый ребенок пострадал в жестком ДТП в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
«СпецтТрансСтрой» подал иск к мэрии Новосибирска — что произошлоБеспризорные собаки напали на детей в Новосибирской областиМошенники используют Сферум для обмана школьников
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Строительство#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика