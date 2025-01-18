Крыша детского центра обрушилась в Новосибирской области

Posted 18 января, 10:49
Published 18 января, 10:49
Modified 18 января, 11:13
Updated 18 января, 11:13
Сегодня в Центре дополнительного образования детей на ул. Деповская, 17 с северной стороны здания частично обрушилась крыша.
Как сообщают местные жители, центр проводит занятия для детей по выходным включительно. Однако информации о пострадавших нет. Официальных сообщений о причинах и последствиях инцидента также не поступало.
Местные жители негодуют: пользователи комментируют, что состояние муниципальных детских образовательных организаций в Барабинске оставляет желать лучшего.
Ранее нетрезвая горе-мать потеряла ребенка на вокзале в Новосибирске.