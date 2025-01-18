Купелей на Крещение в Новосибирской области стало меньше — полный список

Posted 18 января, 08:49
Published 18 января, 08:49
Modified 18 января, 08:51
Updated 18 января, 08:51
18 января, по данным спасателей и местных властей, количество мест для крещенских купаний уменьшилось. Место, которое планировалось организовать в сельском совете Кочки на реке Карасук, было исключено из списка, что связано с нехваткой безопасной толщины льда. Для того, чтобы устроить купель, лед должен быть не менее 25 сантиметров, что не всегда возможно из-за особенностей текущей зимней погоды.
Таким образом, к празднику Крещения в области будут оборудованы 29 официальных мест для крещенских купаний. Среди них — 5 купелей в Новосибирске и 24 в районах области. Во всех этих точках будут установлены теплые палатки для переодевания, а также организована работа спасателей, медиков и правоохранительных органов, чтобы обеспечить безопасность людей. Все мероприятия будут проходить под строгим контролем, чтобы избежать несчастных случаев.
Мэрия Новосибирска также заранее предупредила жителей о возможных опасностях, связанных с погодными условиями на Крещение. В частности, подчеркнута важность соблюдения осторожности при входе в воду и нахождении на льду.