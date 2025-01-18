Купелей на Крещение в Новосибирской области стало меньше — полный список

Таким образом, к празднику Крещения в области будут оборудованы 29 официальных мест для крещенских купаний. Среди них — 5 купелей в Новосибирске и 24 в районах области. Во всех этих точках будут установлены теплые палатки для переодевания, а также организована работа спасателей, медиков и правоохранительных органов, чтобы обеспечить безопасность людей. Все мероприятия будут проходить под строгим контролем, чтобы избежать несчастных случаев.