Новосибирск возглавил антирейтинг самых криминальных городов России

Posted 18 января, 11:28
Published 18 января, 11:28
Modified 18 января, 11:55
Updated 18 января, 11:55
Новосибирск занял далеко не почетное первое место по криминальности российских городов.
На втором месте оказался Екатеринбург с индексом 44,3. Санкт-Петербург (38,1) занял третье место, а Москва всего лишь 4-е (35,6). В число самых криминальных городов также попал Нижний Новгород с индексом 28,2.
За последние сутки в Новосибирской области произошло несколько серьезных ДТП, в том числе со смертельным исходом. В одном из столкновений пострадал маленький ребенок.
Ранее фотографии новосибирцев, кричащие о проблемах города, вошли в топ-100 лучших снимков по России.