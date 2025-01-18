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Posted 18 января, 11:28

Published 18 января, 11:28

Modified 18 января, 11:55

Updated 18 января, 11:55

Высокий криминальный уровень в городе

Новосибирск возглавил антирейтинг самых криминальных городов России

18 января 2025, 11:28
Фото: Изображение Midjourney. Высокий криминальный уровень в городе
По данным международного статистического портала Numbeo, индекс преступности столицы Сибири превысил показатели крупных городов России.

Новосибирск занял далеко не почетное первое место по криминальности российских городов.

На втором месте оказался Екатеринбург с индексом 44,3. Санкт-Петербург (38,1) занял третье место, а Москва всего лишь 4-е (35,6). В число самых криминальных городов также попал Нижний Новгород с индексом 28,2.

За последние сутки в Новосибирской области произошло несколько серьезных ДТП, в том числе со смертельным исходом. В одном из столкновений пострадал маленький ребенок.

Ранее фотографии новосибирцев, кричащие о проблемах города, вошли в топ-100 лучших снимков по России.

Numbeo: индекс преступности в городах России
Numbeo: индекс преступности в городах России. Фото: Numbeo
Пьяный водитель автобуса работал на маршруте в Новосибирской области
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#София Самарина#Общество#Транспорт#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Россия#Статистика
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