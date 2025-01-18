Новосибирские коммунисты организуют пикет за национализацию ЖКХ

Организаторы пикета подчеркивают, что акция направлена на привлечение внимания к системным проблемам в сфере ЖКХ и энергоснабжения, которые, по мнению КПРФ, требуют кардинальных изменений. Основной требование — национализация энергосистем и ЖКХ. В конце 2023 года новосибирские коммунисты собрали более 10 тысяч подписей в поддержку этой инициативы, подтвердив широкий интерес граждан к изменениям в этой области.