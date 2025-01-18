Новосибирские коммунисты организуют пикет за национализацию ЖКХ

Posted 18 января, 04:49
Published 18 января, 04:49
Modified 18 января, 04:51
Updated 18 января, 04:51
Мероприятие пройдет в годовщину одной из самых крупных аварий на коммунальных сетях в истории города. В начале прошлого года, на улице Петропавловской произошла серьезная коммунальная авария. Дефект на теплотрассе привел к масштабному разливу горячей воды по нескольким улицам. В результате происшествия без тепла остались сотни дом, 8 школ и детсадов и 6 медицинских организаций.
Для ликвидации последствий понадобилась помощь специалистов из соседних городов — Искитима и Бердска, а также крупных энергетических компаний. Эта авария, наряду с другими инцидентами в тот период, обострила проблемы в коммунальном секторе и вызвала серьезное беспокойство среди жителей города.
Организаторы пикета подчеркивают, что акция направлена на привлечение внимания к системным проблемам в сфере ЖКХ и энергоснабжения, которые, по мнению КПРФ, требуют кардинальных изменений. Основной требование — национализация энергосистем и ЖКХ. В конце 2023 года новосибирские коммунисты собрали более 10 тысяч подписей в поддержку этой инициативы, подтвердив широкий интерес граждан к изменениям в этой области.