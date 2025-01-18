Новосибирский депутат стал жертвой нового вируса — что с ним произошло

Проблема заключается в том, что скачавшие вредоносный файл получают приложение, которое подменяет его на другой с для якобы Telegram Premium. После установки этого файла вирус получает полный контроль над устройством, включая доступ к приложениям, личным данным и другим сервисам, а также возможность перехвата конфиденциальной информации. Включение вируса позволяет злоумышленникам украсть данные из мессенджера. Вредоносное ПО также может отправлять сообщения и различные запросы для кражи средств, а также следить за действиями пользователя на устройстве.