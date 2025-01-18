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Posted 18 января, 05:16

Published 18 января, 05:16

Modified 18 января, 05:19

Updated 18 января, 05:19

Антон Тыртышный

Новосибирский депутат стал жертвой нового вируса — что с ним произошло

18 января 2025, 05:16
Фото: соцсети депутата. Антон Тыртышный

В Новосибирске депутат стал жертвой нового вируса

Депутат новосибирского горсовета Антон Тыртышный стал жертвой нового компьютерного вируса, о чем он сообщил в своих социальных сетях.

Новый вирус, который затрудняет защиту мобильных устройств, был направлен недавно новосибирскому депутату Антону Тартышному. Об инциденте он сообщил в социальных сетях, предостерегая пользователей от скачивания подозрительных приложений. Вирус, получивший название FireScam, маскируется под версию Telegram Premium и распространяется через фальшивую страницу на платформе GitHub, которая выглядит как официальный российский магазин приложений RuStore.

Проблема заключается в том, что скачавшие вредоносный файл получают приложение, которое подменяет его на другой с для якобы Telegram Premium. После установки этого файла вирус получает полный контроль над устройством, включая доступ к приложениям, личным данным и другим сервисам, а также возможность перехвата конфиденциальной информации. Включение вируса позволяет злоумышленникам украсть данные из мессенджера. Вредоносное ПО также может отправлять сообщения и различные запросы для кражи средств, а также следить за действиями пользователя на устройстве.

Чтобы избежать подобных угроз, Тартышный советует не загружать приложения с ненадежных сайтов, особенно тех, которые уверяют в том, что предоставят эксклюзивные функции бесплатно. Он также напоминает о важности использования только официальных площадок для загрузки ПО и периодического обновления защищающих программ. Депутат подчеркивает, что необходимо внимательно проверять URL-адреса и тщательно оценивать разрешения, которые запрашивают приложения, прежде чем их устанавливать.

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#Алина Гурицкая#Общество#Технологии#Новосибирск#Вирус#Телефон#Мессенджер#Мобильные устройства
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