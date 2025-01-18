Новосибирцам рассказали, какие продукты подешевеют в 2025 году

Posted 18 января, 12:19
Published 18 января, 12:19
Modified 18 января, 12:21
Updated 18 января, 12:21
Эксперты в материалах «РБК» отмечают, что после скачка цен на сливочное масло, власти усилят ценовой контроль, что поможет стабилизировать ситуацию и не допустить еще большего удорожания молочных продуктов.
В ряде регионов ожидают налаживание поставок молока, овощей и фруктов, что снизит их стоимость до 3%.
Напомним, ранее региональный Минсельхоз раскрыл, что произойдет с ценами на масло в Новосибирске. Однако несмотря на позитивные прогнозы, некоторые продукты продолжают дорожать.