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Posted 18 января, 12:19

Published 18 января, 12:19

Modified 18 января, 12:21

Updated 18 января, 12:21

Что станет дешевле

Новосибирцам рассказали, какие продукты подешевеют в 2025 году

18 января 2025, 12:19
Фото: Изображение Midjourney. Что станет дешевле
Экономисты прогнозируют удешевление продуктов в 2025 году, цены на которые регулируются государством.

Эксперты в материалах «РБК» отмечают, что после скачка цен на сливочное масло, власти усилят ценовой контроль, что поможет стабилизировать ситуацию и не допустить еще большего удорожания молочных продуктов.

В ряде регионов ожидают налаживание поставок молока, овощей и фруктов, что снизит их стоимость до 3%.

Напомним, ранее региональный Минсельхоз раскрыл, что произойдет с ценами на масло в Новосибирске. Однако несмотря на позитивные прогнозы, некоторые продукты продолжают дорожать.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Деньги#Рост цен
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