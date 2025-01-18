Очарование купеческой старины: едем в Бийск из Новосибирска на выходные

В 1709 году царь Петр I издает указ о строительства так называемого Бикатунского острога, который, как следует из названия, был расположен на слиянии рек Бия и Катунь. Укрепление должно было сдерживать набеги джунгаров на русские земли, но было сожжено противником спустя год после постройки. Через десяток лет начинается возведение новой крепости в 20 километрах выше по течению Бии, там где и расположен современный город.