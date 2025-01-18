Очарование купеческой старины: едем в Бийск из Новосибирска на выходные

Posted 18 января, 12:29
Published 18 января, 12:29
Modified 18 января, 12:31
Updated 18 января, 12:31
В 350 километрах от Новосибирска расположен Бийск — второй по величине город Алтайского края. И если краевая столица, Барнаул, хорошо известна новосибирцам, которые часто ездят туда погулять по городу и полюбоваться историческими артефактами, то Бийск остается в тени своего «старшего собрата».
Между тем, Бийск интересен, в первую очередь, сохранившимися кварталами исторической застройки, которые дают представление о жизни сибирского купечества.
В 1709 году царь Петр I издает указ о строительства так называемого Бикатунского острога, который, как следует из названия, был расположен на слиянии рек Бия и Катунь. Укрепление должно было сдерживать набеги джунгаров на русские земли, но было сожжено противником спустя год после постройки. Через десяток лет начинается возведение новой крепости в 20 километрах выше по течению Бии, там где и расположен современный город.
В 1782 Екатерина II наделяет Бийск статусом уездного города, он постепенно теряет свое военное значение и все больше в нем начинает расцветать торговля и промышленность.
Четыре главных улицы старого города: Ленина, Толстого, Советская и Красногвардейская. Удобнее всего начинать прогулку с Советской, она начинается сразу от здания музея Чуйского тракта перед мостом через Бию. И первое, что бросается в глаза — величественное здание городского театра, построенное в 1916 году местным меценатом Антоном Копыловым на наследство, полученное от состоятельного дяди-купца. Здание изначально строили как Народный дом, то есть культурный центр с театральным залом, и оно никогда не меняло своего назначения.
Всего в Бийске находится 262 памятника истории и архитектуры, и большая часть их сосредоточена в старом центре, который практически не изуродован высотной застройкой.
«Историческая застройка Бийска относится больше ко второй половине 19 века, в значительной мере к началу 20-го. Этой застройке повезло в том плане, что в советское время новые районы Бийска строились далеко от исторического центра, поэтому старые здания практически не пострадали. Ну и Бийск не был таким крупным городом, мегаполисом, каким стал Новосибирск, каким стал Барнаул, поэтому трансформация его застройки происходила не так интенсивно. Безусловно, это уникальный для Алтайского края хорошо сохранившийся образец городской застройки», — рассказал Atas.Info алтайский историк и краевед Данил Дегтярев.
Неподалеку расположен красивый Успенский собор, построенный в традиционном русско-византийском стиле в 1903 году. Сегодня он считается одной из визитных карточек города. В начале 30-х голов прошлого века его приспособили под зернохранилище, но сейчас храм отреставрирован и радует глаз прихожан и просто прохожих.
Однако не стоит думать, что все исторические здания выглядят «с иголочки». Да, видно, что на реставрацию части особняков на Советской были потрачены усилия. Но совсем рядом с ними стоят другие дома, носящие статус объектов культурного наследия, но в разной степени нуждающиеся в реставрационных работах.
Самый показательный пример — ситуация с пассажами купцов Александра Второва и Андрея Фирсова. Для уездного города наличие двух пассажей вообще невероятная история, подобное было только в Казани. А тут два коммерсанта решили состязаться друг с другом, чей торговый дом будет краше. Изначально появился пассаж Второва, богатейшего купца всей Сибири, который стал украшением города. Его называли настоящим дворцом с богато украшенными фасадами, угловой башней с большим куполом и кованной стрелой, на которой висел фонарь.
Самый состоятельный купец Бийска, Андрей Фирсов, решил переплюнуть конкурента и в 1907 году пристроил к магазину Второва свой пассаж — воздушный и невероятно красивый. Долги за постройку купец первой гильдии Фирсов отдавал вплоть до своей смерти в 1918 году.
Беда пришла в 20007, когда в здании, которое тогда занимал коммерческий банк, вспыхнул пожар. С тех пор памятник регионального значения находится в плачевном состоянии, хотя власти говорят, что разработан проект его реконструкции, которая должна была начаться в 2022 году.
По мнению Данила Дегтярева, архитектурный старого комплекс Бийска — это достояние не только в масштабах Сибири, но и всей России. Однако в будущее историк смотрит со скепсисом.
«Что касается сохранения, то перспективы здесь, на мой взгляд, плохие. У города денег мало, кто-то специально вкладывать огромные деньги в создание исторических уголков в Бийске вряд ли будет. Вероятно, значительная часть застройки в той или иной мере будет потеряна, просто в силу времени, потому что происходят обрушения, пожары. Есть примеры хорошей реставрации зданий, но они в общем объеме сохранившейся застройки не делают погоды», — констатирует эксперт.
Между тем, в Бийске существует достаточно обширное движение энтузиастов-подвижников, которые занимаются сохранением исторического наследия, активно работает «Архдозор», одна из самых заметных фигур в этой области — краевед Павел Коваленко, создатель музея «Архиерейское подворье».
Но энтузиасты не могут спасти весь комплекс старого города. Так что если вам интересна история и вы еще не были в Бийске, стоит туда съездить. Добраться можно как на машине, так и на рейсовом автобусе или поезде. И чем раньше вы приедете, тем больше сможете увидеть.
Поезду стоит совместить с посещением уникального Лебединого озера в 70 километрах от Бийска, где с ноября по апрель зимуют тысячи белоснежных грациозных птиц.